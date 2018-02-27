Bakan Ahmet Arslan’dan Netsia’ya ziyaret

Türk Telekom’un araştırma geliştirme alanındaki iştiraki Argela, Barcelona’da düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde ABD’deki Sunnyvale (Silikon Vadisi) merkezli şirketi Netsia ile vitrine çıktı. Netsia’nın inovatif projeleri dünya devlerinin ilgi odağı olurken Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanı Ahmet Arslan, Netsia’nın standını ziyaret edip şirketin geliştirdiği teknolojileri yakından inceledi. UDH Bakanı Ahmet Arslan’ın ziyareti sırasında Netsia standında, mobil iletişimde yakında devreye girmesi beklenin 5G teknolojisinin gelişmesine büyük katkı yapan ProgRAN’ın (Programlanabilir Radyo Erişim Ağları) demosu yapıldı. Mobil Dünya Kongresi 2018’de ProgRAN ürünün çıktıları yapılan demoyla başarılı bir şekilde dünya teknoloji dünyası için sergilendi.

“5G’nin küresel standartlarına katkı yapıyoruz”

UDH Bakanı Ahmet Arslan’ın Netsia ziyareti sırasında konuşan Argela Telekom Çözümleri Genel Müdürü Selim Sarper, özellikle ABD merkezli şirketleri Netsia ile global standartlarda teknoloji ürünleri geliştirdiklerini ve yakın zamanda dünyada aktif hale gelmesi beklenen 5G teknolojisine katkı yaptıklarını söyledi. Sarper, “Argela,geliştirmiş olduğu Yazılım Tanımlı Ağ (Software Defined Network – SDN) bazlı, şebekeyi sanal ve programlanabilir bir şekilde dilimleyerek yoğun kullanımlı yerlere var olan kapasiteyi daha verimli dağıtabilen ProgRAN ürünü ile dünya genelinde kullanılacak 5G uyumlu baz istasyonlarını tasarlıyor; 5G yazılımlarını kodluyor.



Yani 5G’nin küresel standartlarına katkı yapıyoruz. ProgRAN, baz istasyonlarının dinamik olarak kolayca programlanabilmelerini sağlayan 5G radyo erişim ağları mimarisine yönelik çalışmaları içeriyor. Ölçeklenebilir, esnek, programlanabilir mimarisiyle ProgRAN, geleceğin mobil iletişim ihtiyaçları için yüksek kapasiteli, kişiselleştirilmiş ağ ve hizmet çözümleri sunulmasına olanak sağlıyor. ProgRAN kapsamında geliştirilen yazılımların küresel 5G standartları arasına kabul edilmesi yönünde sağlam adımlarla yol alıyoruz. Bugün MWC standımızda yaptığımız demoyu başarılı bir şekilde gerçekleştirerek bu konuda gücümüzü bir kez daha test etme imkânı bulduk. UDH Bakanımız Sayın Ahmet Arslan’a da bizi Barcelona’da ziyaret edip movite ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Netsia’nın ProgRAN teknolojisinin getirdiği olanaklarla örneğin Doğu’daki bir ameliyata doktorlar İstanbul’dan hızlı ve etkin bir şekilde müdahele edebilecek. ProgRAN’ın getirdiği ağ imkanıyla, doktorun uzaktan ameliyata kesintisiz bir şekilde müdahale edebilmesi için gerekli kapasite ve hız ihtiyacını karşılanacak.

Selim Sarper, dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri Telefonica, Verizon ve Orange gibi firmalarla işbirliği yaparak teknoloji ihraç ettiklerini ve Open Network Automation Platform (ONAP) ile Open Networking Foundation'ın (ONF) önemli global organizasyonların içinde yer aldıklarını da vurguladı.

Rekor kıran Tambu’nun başarısı Bakan Arslan’la pasta kesilerek kutlandı

Türk Telekom’un, yerli teknoloji vizyonundan hareketle geliştirdiği dijital klavyesi Tambu’nun indirilme sayısı, 5 milyona ulaştı. Türk Telekom indirilme sayısı ile rekor kıran Tambu’nun başarısınıUlaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımı ile GSMA’depastakeserek kutladı. Hareketli çıkartmalardan sayısız GIF’lere, kişiselleştirilebilir arka planlardan temalara, çeviri servisinden atasözlerine kadar birçok eğlenceli özelliği bir arada sunan dijital klavye Tambu’da ince belli bardakta çaydan, nazar boncuğuna kadar kültürümüze ait pek çok çıkartmanın yanı sıra, terlik atan anne gibi günlük hayatımızı yansıtan hareketli çıkartmalar yer alıyor. TAMBU’da en fazla tercih edilen wallpaper’lar ise Türk Bayrağı, Atatürk Külliye (Türk Bayraklı olan) ve Kız Kulesi oldu. En çok kullanılan temalarda yine Türk Bayrağı açık ara zirvede yer aldı.