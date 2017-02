Bahçelerin dünyaca ünlü markaları Türkiye‘de

Fark yaratan şık bahçelerde L’unica imzası

Türkiye’nin önde gelen bahçe mobilyaları markası L’unica’da koltuktan masa ve sandalyeye, sehpadan servis arabasına, salıncaktan şezlonga, dresuardan sandığa, gazebodan daybed’e ve çok çeşitli aksesuarlara kadar bahçe dekorasyonu için gerekli her türlü mobilya yer alıyor. Fark yaratan şık bahçelere imza atan L’unica, biçim, renk, derinlik gibi detayları Türk tüketicisinin tercihlerine uygun şekilde kurguluyor. Ürünlerinin konsept ve tasarımlarını kendi ekibi ile gerçekleştiren L’unica, tasarımlarını hayata geçirirken dünya markalarının kullandığı üst düzey malzemeleri tercih ediyor. L’unica’nın gerçek teak ağacından ürettiği A kalite mobilyalarında ağaçlar devlet lisanslı ormanlardan kesiliyor. Ürünlerinde kullandığı minderleri Türkiye’de kaliteli Türk işçiliği ile üreten L’unica, kumaş yelpazesinde ise İspanyol markalı dış mekana uygun 5 yıl dayanıklılık garantili kumaşları tercih ederek uzun ömürlü bahçe mobilyaları sunuyor.



Dünyaca ünlü Cane-line’dan el yapımı premium tasarımlar

İnovatif materyalleri estetik ve fonksiyonellikle buluşturan dünyaca ünlü premium bahçe mobilyaları markası Cane-line, titizlikle seçtiği Danimarkalı tasarımcılarla çalışarak üstün kaliteli malzemeler ve benzersiz Cane-line teknolojileriyle üretim yapıyor. Mobilyalarını üretirken doğaya ve insana büyük bir özen ve saygı gösteren Cane-line, yıllarca kullanabilecek zamansız tasarımları ve konforu bir arada sunuyor. Minimum düzeyde bakım gerektirmesi sayesinde bahçeler ve teraslar için ideal olan Cane-line koleksiyonu, el yapımı benzersiz bahçe mobilyalarından oluşuyor. Cane-line tasarımcıları işçilik, kalite ve sade fakat ayırt edici bir ifadeye dayalı olan Danimarka’nın tasarım geleneğinden besleniyor. İskandinavya’nın yaz günleri ve geceleri düşünülerek yaratılan her bir tasarım, mobilyanın atmosferi tamamladığı canlı ve dinamik bir dış mekan deneyimi sağlıyor.



Bahçe mobilyasının ödüllü mucidi Houe

Danimarka’nın yetenekli tasarımcılarının imzasını taşıyan çekici ve inovatif tasarımları ile dikkat çeken Houe, en yüksek konfor ve kalite standartlarını sağlayan estetik ürünler sunuyor. Saf ve sade görünüme sahip mobilyalarında renkleri başarıyla kullanan Houe, aynı zamanda yeni ve orijinal şekillerde bir araya getirilen materyal ve fonksiyonlarla desteklenen Neo-İskandinav tarzı tasarımlarıyla göz alıyor. Farklı icatlarıyla öne çıkan mucit marka Houe, adeta bir lego gibi istenilen renklerdeki parçaları zevkinize uygun şekilde sıralama imkanı sunarak kişiselleştirilmiş bir ürün tasarlamanızı mümkün kılan Click Rocking Chair (sallanan sandalye) ürünüyle birçok ülkede ödül aldı.



Barbekünün kralı Big Green Egg

Bundan tam 43 sene önce eski bir Uzakdoğu seramik pişiricisinden ilham alınarak tasarlanan Big Green Egg, bugün Amerikan barbekü pazarının lideri konumunda ve dünya genelinde 20’den fazla ülkede satılıyor. Mini, small, medium, large ve X-large olmak üzere 5 farklı boyu bulanan Big Green Egg, aynı zamanda yüzlerce aksesuar ve yardımcı ürün sunuyor. Dekoratif, özel ve benzersiz bir tasarıma sahip olan Big Green Egg, ister bir füme ya da grill cihazı gibi ister fırın gibi kullanılarak hızlı ve leziz yemekler hazırlamayı pratik hale getiriyor. İlave ateşlendiriciye gerek kalmadan 10 dakika içinde pişirmeye hazır olan Big Green Egg, kalın seramik duvarlarıyla ısıyı hapsederek uzun süre muhafaza ediyor ve serin akşamlarda ortamı da ısıtıyor. Kapalı pişirme özelliği sayesinde tutuşma ve parlama yapmadığı için sürekli yanında durmanıza ve kontrol etmenize gerek kalmıyor. Ayrıca dış yüzeyi iç yüzeyine göre daha soğuk olduğundan çocuklar için de güvenli olan Big Green Egg, su geçirmeyen seramik yüzeyi sayesinde paslanmıyor, yağmurlu havalar ve dondurucu soğuklarda bile bahçelerin vazgeçilmezi oluyor. Eksi 18 derece ile 982 derece arasında çok yüksek ısılarda çalışan bu ürüne, pişirme esnasında kömür ilave etmeye gerek kalmıyor ve yanmayan kömür tekrar kullanılabiliyor.



Zamansız tasarımların adresi Oasiq’ten yeni koleksiyon

İşlevselliğin yanı sıra dış mekan yaşam deneyimlerini zenginleştirme hedefiyle hareket eden Belçikalı Oasiq, hayal edilen sadelikte ve şıklıkta mobilyalar yaratarak kullanıcıları tutkulu ve eşsiz tasarımlarla buluşturuyor. İdeallerinin peşinde koşan ünlü tasarımcılarla çalışan Oasiq, çok fazla bakıma ihtiyaç duymayan konforlu bahçe mobilyalarını doğadan aldığı ilhamla tasarlıyor. Marka, ödüllü tasarımcı Mark Gabbertas’ın tasarımı COCO Sandalye ile The Furniture Makers‘ Company tarafından verilen Design Guild Mark 2015 Ödülü’nün de sahibi. Sandalye, yemek masası, bar masası, sehpa, koltuk, oturma grubu, şezlong gibi pek çok farklı kategoride zamansız tasarımlar sunan Oasiq’in 2017 koleksiyonunda öne çıkan ürünler arasında Copenhagen sandalye, Riad köşe grubu ve Skagen lounge yer alıyor.



Şömine tutkunlarının vazgeçilmezi Happy Cocooning

Baca gerektirmeyen yapısı ve özel tasarım gazlı şöminesi sayesinde serin bahar ve yaz gecelerini pratik bir şekilde ısıtan Happy Cocooning Şömine Masaları, kamp ateşinin sıcaklığını ve canlılığını bahçe, balkon ve teraslara getiriyor. Zorlu dış hava koşullarına dayanıklı yapısıyla uzun kullanım imkanı sunan bu modern şömineler, çok farklı model, ebat ve renk seçenekleriyle her zevke hitap ediyor. Üstelik Happy Cocooning Şömine Masaları’nda içecekleri soğuk tutabilmek için gömme soğutucular da bulunuyor.



Nefis lezzetler için Morso Living bahçe mangalı ve fırını

Odun ateşinin sıcaklığını İskandinav tasarımının kalitesiyle harmanlayan ve dış mekanlara taşıyan Morso, 160 yıldan fazla zamandır Danimarka’da döküm demir ve odun sobası üretiyor. Morso’nun ürün yelpazesine eklediği Morso Living Serisi‘nin gözde ürünlerinden ödüllü tasarımcı Klaus Rath tasarımı Forno sayesinde, ateşin sıcaklığı veranda üzerinde yayılırken sağlıklı ekmekler ve birkaç dakika içinde pişen çıtır pizzalar hazırlamak mümkün. Taş fırından ilham alan iç tasarımı, geniş tutulan düşük tavanı ve yuvarlatılmış ateş haznesi ile pişirme işlemi için en ideal randyant ısıyı üreten Forno, Tuscan döküm ızgarasıyla birlikte lezzeti ve özsuyu içine hapsolmuş nefis biftekler, sebzeler ve tütsülenmiş balıklar pişirilmesine de olanak sağlıyor.



İstanbul Levent‘te showroom ve Türkiye genelinde 30 bayi

Mobilyadan aksesuara, şömineden barbükeye kadar bahçeleri renklendiren tüm bu ürünler, L’unica’nın İstanbul Levent’te bulunan showroom’undan ve Türkiye genelindeki 30 farklı bayisinden temin edilebiliyor.

