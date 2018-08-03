Aytemiz Büyümesine İstanbul’da Adar Akaryakıt ile devam ediyor

Motorcu Dostu İstasyon Projesi ile başlayan, ardından Elektrikli Araç Şarj Noktaları ve Ücretsiz İnternet gibi sektörde pek çok ilki temsil eden şaşırtan hizmetler sunan Aytemiz, açılan istasyonlarla bayi ağını dengeli ve kararlı adımlarla genişletmeye devam ediyor. Türkiye genelinde 600’ü aşkın bayiye sahip Aytemiz, İstanbul’da Adar Akaryakıt’ın ikinci şubesini hizmete açtı. Gaziosmanpaşa’da açılan bu ikinci şubeyle birlikte Aytemiz, İstanbul genelinde toplamda 42 lisanslı istasyona ulaştı. Açılış töreninde Aytemiz Akaryakıt Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Aytemiz, Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke başta olmak üzere Aytemiz yöneticileri, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akkaya, Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ile İstanbul'un önde gelen sanayici ve iş Adamlarından Selahattin Tavusbay ve Kenan Atalay, Adar Akaryakıt firma sahibi Ali Söğüt ve Genel Müdür Mustafa Ali Eroğlu hazır bulundu.

Motorcu Dostu İstasyon projesine dahil olan Adar Akaryakıt Aytemiz istasyonunda market, ücretsiz internet ve eşarj ünitesi gibi Aytemiz’in tüm şaşırtan hizmetleri sunulacak. Tüm faaliyetlerinde karşılıklı güven ve özveri çerçevesinde, toplumsal ve kültürel değerler ve çevrenin korunmasına duyarlı olan Adar Akaryakıt her zaman müşteri memnuniyetini temel alan bir çalışma anlayışı ile kısa zamanda sektöründeki büyük firmalar arasına girmeyi hedefliyor.

Açılış töreninde konuşma yapan Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke son 5 yılda olduğu gibi bu sene de hızlı büyümelerine devam ettiklerini ifade ederek “Şu anda açılışını yaptığımız istasyonumuzla birlikte İstanbul’daki istasyon sayımızı 42’ye çıkarmış bulunuyoruz. Sene sonuna kadar 3 istasyonumuzun daha devreye girmesini planlıyoruz. Böylece İstanbul’da 45 istasyona ulaşacağız. İstanbul genelinde 750’ye yakın istasyon olduğunu düşünürsek, hızlı büyümemizi İstanbul’a da yansıttığımızı söyleyebilirim. Tabi istasyon sayısını arttırmak tek başına bir şey ifade etmiyor. Biz daha çok tüketicilere şaşırtan yenilikler ve hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Son dönemde oluşturduğumuz ve bu istasyonumuza da uyguladığımız yeni konseptimiz bizim açımızdan çok değerli.” dedi

Yenilikçi ve teknolojiyi takip eden bir yaklaşımla hayata geçirdikleri projelerden ve şaşırtan hizmetlerden bahseden Ahmet Eke “Bakış açımız itibariyle biz artık istasyonlarımıza akaryakıt istasyonu değil enerji istasyonu diyoruz. Bildiğiniz üzere gelecekte elektrikli otomobillerin çok daha popüler olacağını öngörerek istasyonlarımızda elektrikli araç hızlı şarj noktalarına yer vermeye başlamıştık. Bu istasyonumuzda da elektrikli araç hızlı şarj noktası bulunuyor.Ayrıca istasyonumuzda Motorcu Dostu İstasyon projemiz dahilinde motosikletlilere özel alanlar oluşturduk. Bir seneyi aşkın süredir sürdürdüğümüz projemize daima destek olan federasyon dernek temsilcilerimiz de buraya kadar gelip, bizleri onurlandırdılar. Yine araçtan inmenize gerek kalmadan, pompa başında ödeme yaparak yakıt alabilmenize olanak sağlayan Araçtan Öde projemiz mevcut. Bunlara ek olarak Adar Akaryakıt istasyonumuzda ücretsiz internet de bulunuyor. Kısacası bu istasyonda güncel projelerimizin hepsi mevcut. Şaşırtan hizmetler sunarak müşteri memnuiyetini arttırarak, devam ettireceğiz.” diyen Ahmet Eke, başta istasyon işletmecileri olmak üzere tüm davetlilere teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Sıkı bir motosiklet tutkunu ve gezgin olan Adar Akaryakıt firma sahibi Ali Söğüt ise açılışta yaptığı konuşmada bütün davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek şunları kaydetti: “İstanbul’daki ikinci istasyonumuzu da Aytemiz markası altında sizlerle birlikte hizmete açıyoruz. Aytemiz’i tercih etme sebeplerimizin en başında bayi ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı yer alıyor. Türkiye’de 72 il, Dünya’da ise 52 ülke ve 85 şehrin büyük çoğunluğunu motosikletle gezen biri olarak Aytemiz’in Motorcu Dostu İstasyon projesi ve hatta bu konuyu bir sosyal sorumluluğa dönüştürerek Motorcu Dostu Trafik projesini hayata geçirmesi karar vermemizde etkili oldu diyebilirim. Tabi, son teknoloji ödeme sistemleri gibi şaşırtan ve tüketiciye değer veren yaklaşımlarının da etkisi büyük. Biz bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla işletmeci olarak sektörde fark yarattığımızı düşünüyoruz. Aytemiz’in de son dönemde yaptığı yatırımlarla ve az önce saydığım yenilikçi proje ve hizmetleriyle sektörde fark yarattığına inanıyoruz. Umuyorum ki bu iş ortaklığı hem bize hem de Aytemiz’e ek bir değer katacak.”