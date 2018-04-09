AXA’dan Her İhtiyaca Uygun Yeni Kasko Ürünleri

Türkiye’de sigorta sektörüne öncülük eden AXA Sigorta, kasko ürünlerini müşterilerinin geri bildirimleri doğrultusunda geliştirerek ayrıştırıcı planlarla yeniledi. Mavi Kasko ürününü Maksimum Kasko olarak geliştiren AXA, ürün portföyüne Tutumlu Kasko ve Büyük Hasar Kaskosu olarak adlandırdığı iki yeni ürün ekledi. Ürünler; müşterilere sunduğu asistans-ikame araç, ferdi kaza, ihtiyari mali mesuliyet, çekme ve kurtarma, mini onarım, hukuksal koruma gibi özellikleriyle birbirinden farklılaşıyor.



Ekonomik Tutumlu Kasko ile iki yıl işçilik garantisi AXA’dan

AXA’nın %25’e varan fiyat avantajı sağlayan ürünü Tutumlu Kasko, sigortalıların hasar durumunda AXA Anlaşmalı Tamirhanelerde ve AXA Anlaşmalı Garanti Servisleri’nde araçlarını anında tamir ettirmelerini sağlarken asistans hizmetleri kapsamında çekme ve kurtarma servisi de verecek. Araçlarının onarımını AXA Anlaşmalı Garanti Servisleri’nde yaptıranlar, iki yıl süresince AXA Sigorta güvencesinde olan işçilik garantisinden de faydalanabilecek.



Yenilenen kasko ürünü Maksimum Kasko, AXA müşterilerinin hasar sonrasında araçlarını AXA’nın yönlendirdiği tamirhanelere götürmeleri durumunda tamir süresi boyunca aynı standartta yedek araç hizmetinden faydalanmalarını sağlayacak; otomobil markasının yetkili servisini tercih edenler için ise poliçe teminatları kapsamında yedi veya onbeş gün yedek araç kullanabilecekler. Maksimum Kasko ayrıca diğer kasko ürünlerinden farklı olarak çarpma/çarpışma, yangın, hırsızlık, doğal afetler ve teröre karşı koruma ile cam kırılmasına karşı ve hukuksal koruma da sağlayacak. Şirketin bir diğer yeni ürünü Büyük Hasar Kaskosu da aracın çalınması veya pert olması gibi durumlarda sigorta güvencesi sunacak.



AXA Sigorta’nın insanların daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlama misyonu doğrultusunda müşterilerinin görüşlerini yakından takip ettiklerini ve bu şekilde ihtiyaçları belirlediklerini ifade eden AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, “Müşterilerimizin satınalma sürecinden hasar sürecine kadar her noktada tüm beklentilere cevap verecek ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.