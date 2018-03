AXA Sigorta 2017’yi güçlü ve sürdürülebilir bir performansla tamamladı

AXA Sigorta 2018 için hedefini ise %15 büyüme olarak açıkladı.

Türkiye’de sigorta sektörüne öncülük eden AXA Sigorta, 2017 yıl sonuna ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket yılı hem hayat ve emeklilik branşında hem de hayat dışı branşta güçlü bir performansla kapattı. AXA hayat dışı branşta trafik sigortaları hariç tutulduğunda yaklaşık 170 milyon TL net faaliyet kârı ile güçlü bir yıl geçirirken özkaynak kârlılığı %27, toplam pazar payı ise %7,3 olarak gerçekleşti. Şirketin bilançosunu güçlendirme yolunda son bir adım atarak 2017 yılında trafik sigortalarında uygulanmaya başlanan tavan fiyat uygulamasından doğan yükümlülüklerinin yanı sıra geçmiş yıllardan gelen ve 2016 bilanço dip notlarında da yer alan rezerv yükümlülüklerini 2017 yılında tek seferde gerçekleştirme kararı almasından dolayı sadece trafik branşında yaklaşık 505 milyon zarar etti. Öte yandan Emeklilik & Hayat tarafında %52 büyüyen ve yönettiği varlıkların toplamı 383 milyon TL’ye ulaşan AXA’nın bu alandaki toplam net kârı ise 7 milyon TL olarak gerçekleşti.



Guillaume Lejeune: “2018’e güçlü bir bilanço ile başladık”

2017 yılında kârlı bir şekilde büyüdüklerini dile getiren AXA Sigorta CEO’su Guillaume Lejeune, 2017 yılında elde ettikleri başarıların kendilerini 2018 yılı için daha fazla motive ettiğini; yenilikçi ürün ve hizmetlerinin yanı sıra fark yaratan iletişim ve pazarlama faaliyetleriyle yıla hızlı bir giriş yaptıklarını söyledi: “2017 yılında trafik harici tüm branşlarda çok güçlü bir performans ortaya koyarak kasko ile yangın ve doğal afetler branşlarında sektör lideri olmayı başardık. 2017 yılı sonunda, 2015 ve öncesinden gelen trafik sigortası ile alakalı tüm rezerv güçlendirmeleri tek seferde tamamlayarak 2018 yılına güçlü bir bilanço ile başladık “İnanıyorum ki trafik sigortalarında son dönemde gözlediğimiz olumlu gelişmelerin de katkısıyla 2018 ve sonrası yıllarda trafik sigortalarında daha normalleşmiş bir süreci hedefleyebileceğiz “ dedi.



AXA olarak Türkiye’de 125. yıllarını kutladıklarını da hatırlatan Lejeune, “Tam 125 yıldır varlıkları ve hayatlarının yanı sıra hayallerini ve geleceklerini bizlere emanet eden insanların güvenine layık olmak için çalışıyoruz. Bu süreçte insanların daha iyi bir yaşam sürmeleri vizyonumuz doğrultusunda yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmek ve müşterilerimize sunmak konusunda özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve acentelerimize bir teşekkür borçluyuz. Nisan ayından itibaren AXA Sigorta CEO’su olarak göreve başlayacak Sayın Yavuz Ölken’in liderliğinde 2018 yılında da aynı motivasyonla çalışmalarını sürdürerek AXA Sigorta’yı daha da ileriye taşıyacaklarına eminim”.

Yavuz Ölken: “2018’de hedefimiz %15 büyümek”

AXA Global RE (Global Reinsurance) CEO’su olarak atanan Guillaume Lejeune’den görevi devralmaya hazırlanan AXA Sigorta Teknik ve Bilgi Teknolojileri Başkanı Yavuz Ölken ise 2018 için önceliklerinin dengeli bir portföy yapısı ile kârlı büyüme olduğunu ifade etti: “AXA olarak finansal olarak güçlü ve zarar tazmini konusundaki etkin şirket duruşumuzu bir adım öteye taşıyarak müşterilerin günlük hayatında her an yanında olan ve hayatlarına değer katan bir ortak olma noktasında ilerliyoruz. Bu kapsamda 2018 yılında da odağımızda inovasyon ve dijitalleşme olacak. 2018’in ilk aylarında bahsettiğimiz telematik ürünlerimiz bu çalışmaların ilki niteliğinde. Telematikli ilk kasko poliçemizin satışını da bugün gerçekleştirdik.. Hizmet kalitemizi en üst standartlara taşıyacak, organizasyonumuza fark yaratan bir çeviklik kazandıracak insan kaynağı yatırımlarımızın yanı sıra marka algımızı pekiştirecek iletişim çalışmalarımızla da tüm bunları destekleyeceğiz. 2018 yılı için hedefimiz %15’lik bir büyüme elde etmek. Her zaman olduğu gibi tercih edilen ve fark yaratan AXA Sigorta olarak hizmet vermeye devam edeceğiz ”.



Dünyanın en büyük sigorta grubu olan AXA, geçtiğimiz günlerde açıklanan global sonuçlarına göre 6.2 milyar euro net kâr ile tarihinin en yüksek rakamına ulaşmış; hem faaliyet kârı hem de net kârının ilk kez 6 milyar euro’nun üzerine çıktığı açıklanmıştı.