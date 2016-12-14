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Avrupa’nın kayak merkezlerine JETFORME ile uçun!

14 Aralık 2016 Çarşamba 16:04
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Türkiye’nin özel jetlerde koltuk kiralama imkânı sunan ilk platformu JETFORME ile bu kış kayak tatilinizi istediğiniz zaman, dilediğiniz yere organize edin

Avrupa'nın kayak merkezlerine JETFORME ile uçun!
Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte kayak tatili programları da başlıyor. Bu kış Avrupa’nın kayak merkezlerinde tatil, JETFORME ile her zamankinden daha da keyifli.

Türkiye’nin yolcular ile jet sahiplerini buluşturarak kişiye özel uçuş imkânı sunan ilk özel jet platformu JETFORME, dilediğiniz zaman, dilediğiniz kayak merkezine, kendi kayak ekipmanlarınızla rahatça uçma imkanı sağlıyor. Bu kış, Avusturya, Fransa, Bulgaristan, İtalya ve İsviçre’deki kayak merkezlerine JETFORME ile uçarak unutulmaz bir tatil organize edebilir, tatilinizi daha da keyifli kılabilirsiniz. Avrupa’nın kayak merkezlerine JETFORME ile uçmak için http://www.jetforme.com adresi üzerinden, Google Play ve AppStore’da yer alan JETFORME uygulamasından uçuşunuzu yaratabilir ya da mevcut bir uçuşta koltuk kiralayabilirsiniz.
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