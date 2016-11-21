Avrupa Toyota C-HR için sıraya girdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de üretilen ilk hibrit ve crossover otomobil olan Toyota C-HR, Avrupa ülkelerinden gelecek yıl için 100 bin talep aldı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den ABD ve Kanada da dahil 61 ülkeye ihraç edilecek olan Toyota C-HR, Avrupa'da yoğun ilgi görüyor. Toyota C-HR için sıraya giren Avrupalılar, gelecek yıl için Toyota C-HR'den 100 bin adet istedi.

Avrupa ülkeleri için üretilmesi planlanan araç, ilhamını elmastan alan iç ve dış tasarımı, teknolojisi, üst düzey donanımı ve konforu sayesinde tüm dünyadan da talep gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve Toyota C-HR'nin iç tasarımında imzasında bulunan Kıdemli Mühendis Mehmet Fatih Kale, iç tasarım için standartların dışında çalıştıklarını ve dokunsal kaliteye büyük önem verdiklerini kaydetti.

Toyota C-HR'yi Avrupa için tasarladıklarını aktaran Kale, "Ancak iç tasarım o kadar çok beğenildi ki ana merkez Japonya bile Ar-Ge için know how'ı benim bölümümden almak istiyor." ifadesini kullandı.

Kale, ortaya çıkan ilk konseptin üretime kadar korunmasının kolay bir süreç olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Başlangıçta aracı Avrupalı müşteriler için tasarlamıştık. Onların ne istediklerini ve dokunsal kaliteden ne beklediklerini biliyorduk. Bütün bunları en ince ayrıntısına kadar Toyota C-HR'ye uyguladık. Şimdi görüyoruz ki crossover segmentinde iç tasarımı ve tüm malzemeleriyle benzersiz bir otomobil üretilmiş durumda. Sadece Avrupa için tasarlanan Toyota C-HR'nin tüm dünyanın beğenisini kazanarak global bir model haline gelmesi beni çok heyecanlandırıyor. Toyota C-HR’da Toyota’daki en iyi dokunsal kaliteyi yakaladığımıza inanıyoruz."





- Toyota C-HR

Toyota C-HR'nin Türkiye'deki üretimi öncesinde Avrupa ülkelerinde uzun test sürüşleri gerçekleştirildi. Şehir içi sürüşleri için Milano, hızlı otoyol sürüşü için Almanya, virajlı yol sürüşleri için de İsviçre, Güney Fransa ve İngiltere yollarına çıkan Toyota C-HR'nin direksiyon ve süspansiyon ayarları ise Nürburgring pistinde test edildi.

Toyota C-HR'yi geliştiren mühendisler tasarım, güç aktarma organları ve dinamizm olmak üzere üç temel alana yoğunlaştı. "Sensual Tech" adı verilen yeni iç mekan tasarım konseptiyle de teknoloji, fonksiyonellik ve görsel şölen Toyota C-HR'de bir araya getirildi.

Toyota C-HR'nin yeni kabin tasarımı "koyu gri", "siyah-mavi" ve siyah-kahverengi" olmak üzere üç farklı renk temasıyla tercih edilebiliyor.

Aracın, 1,2 litrelik turbo benzinli motor versiyonunda 100 kilometrede ortalama 5,9 litre, 1,8 litre VVT-i yeni hibrit motora sahip versiyonunda ise 100 kilometrede ortalama 3,8 litre yakıt tüketiliyor.

Toyota'nın tüm hibrit modelleri 3 yıl/100 bin kilometre mekanik garantisine sahip olup, hibrit aksamı ile hibrit aküsü de 5 yıl/100 bin kilometre için garanti kapsamına alınıyor.

Öte yandan hibriti tercih eden Toyota kullanıcıları, garanti süresi olan 5 yılın bitiminden hemen önce 25 avro+KDV tutarındaki hibrit check-up menüsünü yaptırarak, bunu takip eden 1 yıl/15 bin kilometre boyunca hibrit aküsünü garanti altına almayı sürdürebiliyor. Kullanıcılar, bu check-up'ı her yıl yaptırarak hibrit aküsünü toplamda 10 yıl boyunca garanti altına alma imkanından faydalanabiliyor.

Anadolu Haber Ajansı