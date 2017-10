AvivaSA müşterileri için, “Yarın Şimdiden Güzel”

3. reform yolda

Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer, “Bireysel emeklilik sektöründe 2015 yılında elde ettiğimiz sektör liderliğimizi sürdürüyoruz.” dedi.

Türkiye, Aviva’nın “yıldızı”

Sigortacılık sektörünün Sabancı Holding’in stratejik büyüme alanlarından birisi olduğunu hatırlatan Dinçer, “Türkiye, Aviva’nın “yıldız” olarak adlandırdığı, yüksek büyüme potansiyeline sahip, güçlü pazarlardan biri. 2023 yılında bireysel emeklilik pazarının 400 milyar TL’nin üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağı ve Otomatik Katılımda ise, 10 yıllık dönemde 90 milyar TL'lik tasarruf oluşturulması öngörülüyor. Yeni düzenlemelerle, Otomatik Katılım uygulaması daha da gelişecektir. Ancak belirtmek isterim ki Türkiye’de bireysel emeklilik fonlarının penetrasyonu hala OECD ortalamasının oldukça altında. Toplam fon büyüklüğü, 2015 yılsonu itibariyle Türkiye’de, GSYİH’nin yüzde 2,4’ünü oluşturuyor.

GSYİH’ye oranla fon büyüklüğüne göre, Türkiye, OECD ülkeleri içinde 32. sırada yer alıyor. Ayrıca, tasarrufların milli gelire oranı kriteri de çok önemli. TÜİK’in son raporunda tasarruf oranımız yüzde 25 seviyesinde açıklandı. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerle kıyaslarsak bu düşük bir oran. Tasarruf oranı Çin’de yüzde 49, Hindistan’da yüzde 32, Güney Kore’de yüzde 36, Endonezya’da yüzde 32 seviyelerinde. Ülke olarak gidecek daha çok yolumuz var. Otomatik Katılım uygulamasının sektöre getireceği büyüme ve yenilikler sayesinde, çok daha canlı bir 2018 geçireceğimize inanıyorum. Sektördeki tüm aktörler olarak bütün enerjimizi, insanımızın BES’e duyduğu güveni çok daha yukarılara çıkarmaya harcamalıyız.

Özellikle düşük ve orta gelire sahip vatandaşlarımız için, BES’in en etkili tasarruf aracı olduğunu, çok daha iyi anlatmalıyız. Burada gururla vurgulamak istiyorum; Sabancı Holding’in güvencesi ve İngiliz ortağımız Aviva’nın yıllardır İngiltere’de edindiği Otomatik Katılım tecrübesi, AvivaSA olarak bizi çok daha güçlü kılıyor.”

Türkiye’nin ve Dünyanın 10 Yılı ve “Yarın Şimdiden Güzel”

AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca ise, konuşmasında öncelikle, 10. yıl kutlamalarını yıl içine yaydıklarını vurgulayarak, şunları söyledi: “Ağustos ayında, dijitalleşme, müzik, sinema ve spor gibi tüm insanlık için önemli ilgi alanlarında, ülkemizde ve dünyada son 10 yılda gerçekleşen başarıları hatırlatmayı amaçlayan bir dijital iletişim çalışması başlattık. İzleyenlerin, geçtiğimiz 10 yılda kendilerini iyi hissettiren olayları hatırlayarak, bugün iyi hissedeceklerine ve yarına umutla bakacaklarına inanıyoruz. Yeni marka konumlandırmamızın mottosunun, “Yarın şimdiden güzel” olması da bununla ilgili. Bu 4 alanda, değerli isimlerin röportajlarıyla zenginleşen videolarımız televizyonda ve tüm sosyal medya hesaplarımızda yayımlandı ve yoğun ilgi gördü.

Türkiye, Geleceğini Çocuklarında Görüyor

Ardından, aynı dört alanın en başarılı isimlerinin belirlendiği ve geçmiş 10 yılın “Keşke”lerini ve geleceğin “Mutlaka”larını içeren, “Türkiye’nin 10 Yılı” adlı, Türkiye temsili bir araştırma gerçekleştirdik. Araştırmadan ilginç sonuçlar elde ettik. Katılanlar, gelecek 10 yıl için mutlaka yapmış olmak istediği şeyler arasında ilk sırayı, “Çocuklarının geleceklerini garanti altına almaya” verdiler (yüzde 67). Yine gelecek 10 yılda nelerin daha iyi yapılmak istendiği kısmında ise; önem sıralamasında yüzde 50 ile “Çocuklarımın geleceği için daha fazla yatırım yapmak isterim” yanıtı, açık ara bir şekilde ilk sırada yer aldı. Geçmiş 10 yıla ilişkin “Ah Keşke!” kısmında ise, en yüksek oranda (yüzde 34) “Keşke boş zamanlarımı daha dolu dolu geçirseydim” yanıtını verdiler.”

Firma olarak çok başarılı bir 10 yıl geçirdiklerini vurgulayarak sözlerine devam eden Fırat Kuruca, “10 yıllık yolculuğumuzda, müşteri sayımızda 3 kat artış gerçekleştirdik. Fon büyüklüğümüzü tam 13 katına çıkarttık ve marka bilinirliğimiz yüzde 73 olarak gerçekleşti. Ayrıca, 2015 yılında yakaladığımız BES fon büyüklüğü liderliğimizi aralıksız devam ettiriyoruz.” dedi.

Sadece lider değiliz, fikir öncülüğü de yapıyoruz

Kendileri için “Sektör Lideri” gibi iddialı bir ifadeyi kullanırken, sadece rakamsal bir liderliğe, pazar payına vurgu yapmadıklarının altını özellikle çizen Kuruca, “Bizi sektör liderliğine taşıyan, müşteri beklentilerini, sektörel ihtiyaçları doğru okuma çabamızdır. Bu 10 yıl boyunca, global ortağımız Aviva ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ve tüm Avrupa’nın haritasını çıkardığımız, Emeklilik Dönemi Tasarruf Açığı Araştırmaları ve AvivaSA olarak Türkiye özelinde gerçekleştirdiğimiz tasarruf araştırmaları, fikri liderliğimizin somut örnekleridir.” dedi.

2017 Sektör ve AvivaSA Değerlendirmesi

Konuşmasında, bir 2017 değerlendirmesi de yapan Kuruca, bu yıl, EGM’nin 20 Ekim 2017 tarihli verilerine göre, BES sektörü fon büyüklüğünün devlet katkısı dahil 74,1 milyar TL ve katılımcı sayısının ise 6,9 milyon kişiye ulaştığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “AvivaSA olarak ise, 14,4 milyar TL fon büyüklüğü, yüzde 19,4 pazar payı ve 900 bin BES katılımcı sayısı ve toplamda 2 milyonu aşkın müşterimiz ile sektör liderliğimizi devam ettirdik. Otomatik Katılım verilerine baktığımızda ise, EGM’nin 20 Ekim 2017 tarihli verilerine göre, 1,4 milyar TL toplam fon büyüklüğü ve 3,4 milyon katılımcı sayısına ulaşılmış durumda. AvivaSA olarak ise, yine EGM’nin aynı tarihli verilerine göre, 127 milyon TL fon büyüklüğü ve 316 bin katılımcı sayısı ve 2.240 firma sayısına ulaştık. Kurumların 5., 10., 25. ve 50. yılları, özellikle motivasyon açısından çok önemlidir. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz, iklim ve kültür değişimi, yeni marka konumlandırması ve dijitalleşme hamlelerimiz gibi konuları da düşünürsek, bu motivasyon fırsatını oldukça iyi kullandığımızı düşünüyorum.”

Geleceği, “Müşteri Odaklılık” ve “Dijitalleşme” olguları şekillendirecek

Müşteri odaklılık kavramının, artık şirketlerin büyümesi ve hatta hayatta kalması için olmazsa olmaz hale geldiğini ifade eden AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca sözlerini şöyle sürdürdü: “Günümüzü artık, insan odaklı bir dönem olarak bile tanımlayabiliriz. Yeni teknolojileri hızlıca adapte edip, müşterilerinin ve çalışanlarının hayatında fark yaratan şirketler öne çıkıyor artık. Sektörümüz yapısı gereği, bazı durumlarda 50-60 yıla uzanan müşteri ilişkilerinin kurulduğu; gelecek ve bugün güvencesi gibi hayati ihtiyaçlarla insan yaşamına dokunan ve insanla iç içe bir sektördür. Geleceği şekillendirecek alanlardan birisi dijitalleşme olsa bile; sadakat, güven ve iş yapma şeklinden kaynaklanan “tercih edilen kurum” olma gerçeği değişmeyecektir. Hatta belki de güven ve sadakate en çok dijital dünyada ihtiyacımız var. Müşteri sadakati konusunda, önce bugüne kadar yaptıklarımızdan iki önemli örnek vermek istiyorum: 2010 yılında kurduğumuz ve sektörde bu kapsamda ilk olan Geleceğini Biriktirenler Kulübü isimli bağlılık programımızla, müşterilerimizin sadece geleceğini değil, bugününü de daha keyifli yaşamalarını sağlıyoruz. Ve emeklilerimiz için de, Keyifli Emekliler Dünyası programımız var. Her iki programda da müşterilerimize, hayatın hemen hemen her alanından ve her sektörden ücretsiz hizmet ve indirim fırsatları sunuyoruz.”

Değişimin Mottosu: Mutlu Çalışan Mutlu Müşteri

Fırat Kuruca, AvivaSA olarak bu yıl gerçekleştirdikleri, iklim ve kültür değişimi ile ilgili şunları söyledi: “Sürekli devinim içinde, değişmeden var olamazsınız. Bu yüzden değişimi ve sürekli gelişimi daha fazla destekleyen, daha mutlu, daha adil ve daha şeffaf çalışma ortamları son derece önemli. Önce çalışanlarımızın daha fazla mutlu olmaları gerekiyor. Müşterilerimizin, ister genel merkezimiz, ister bölge ofislerimiz ya da acentelerimiz olsun; her hangi bir AvivaSA kapısından içeri girdiğinde hissettiği duygu, bizim kültürümüzün yansıması ve yarınımızın garantisi demektir. Değişimimizin mottosu, bu nedenle;



“Mutlu Çalışan Mutlu Müşteri”. Başarıyı çok daha fazla paylaşan, iş dışı sosyal ilişkileri ve ilgileri geniş ve çalışırken çok daha fazla keyif alan bir çalışan profiline hızla ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca, tüm bu iklim değişimini desteklemek amacıyla ofislerimizi “Yeni nesil ofis” konseptinde yeniden yaratmaya başladık. Ofislerimizi dönüştürürken, çalışanlarımızın hızlı ve verimli olmasına yardımcı olacak, yaşam alanlarındaki konforu sağlayan, renklerden aydınlatmaya detaylarıyla düşünülmüş özel bir atmosfer yaratmayı hedefledik.”

Sigorta sektöründe inovasyonun lideri olmak

Yeni marka konumlandırmaları ve inovasyon-dijitalleşme konusundaki atılımlarından da bahseden Fırat Kuruca, sözlerini şöyle tamamladı: “Elbette böylesi bir geleceğe hazırlanma sürecinde, markanızı da buna göre konumlandırmak durumundasınız. 10. yılımızda, şirket hedeflerimiz ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda markamızı yeniden konumlandırdık. Tüm kurumsal kimliğimizi yenileyerek yaptığımız yenilikçi iletişim çalışmalarımızda “Yarın Şimdiden Güzel” mottomuz ile müşterilerimize ulaşıyoruz.

Dijitalleşme konusunda ise, hissedarlarımız Aviva ve Sabancı Topluluğu’nun öncelikli stratejilerinden “Dijitalleşme” kapsamında ve sektörde bir ilk olan “Dijital Garaj” çatısı altında, sektördeki yeniliklere öncülük etmek, şirket içi girişimcilik kültürünü oluşturmak, müşteri ve çalışan deneyimlerini artıracak dijital çözümler sunmak ve insurtech (sigorta teknolojileri) eko-sistemine liderlik etmek amacıyla çalışmalara başladık. Ve oldukça da yol kat ettik. Bu yıl uygulamaya koyduğumuz, “Bi’tıkla Kurumsal ve Bireysel” internet sitelerimiz, dijitalleşme konusunda en yetkin örnekler oldular. “Bi’Tıkla Kurumsal”, 20 bin kişinin başvuru işlemini 2 dakikada ve tahsilatını 1 dakikada tamamlıyor. Bi’tıkla Bireysel online şubemiz ise, şu ana kadar yaklaşık 450 bin kişi tarafından aktif olarak kullanıldı ve 6,1 milyon işlem yapıldı.”

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün lideri AvivaSA, 10.yıl kutlamaları kapsamında; 10 yıl değerlendirmesinin yapıldığı ve gelecek projeksiyonunun paylaşıldığı, geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenledi.Basın Bülteni