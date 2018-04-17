AUSTROTHERM’DEN TÜRKİYE PAZARINA YENİ FABRİKA YATIRIMI

10 yıldır Türkiye’de hali hazırda Kocaeli-Dilovası ve Manisa-Turgutlu‘daki fabrikalarından Marmara, Ege ve Antalya bölgelerine, Diyarbakır ve Kayseri’deki üretim tesislerinden İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine hizmet veren Austrotherm, yeni Ankara fabrikası ile lojistik olarak tüm Türkiye’ye yenilikçi ve kalite odaklı ürünlerini daha da hızlı sunmaya hazırlanıyor.

YENİ FABRİKA İLE YÜZDE 45 KAPASİTE ARTIŞI

Avrupa genelinde toplam 11 ülkede 21 üretim tesisi bulunan, Türkiye’de hali hazırda iki EPS fabrikası ve üç üretim tesisi ile Türkiye’de EPS ürünlerindeki tek Avrupa menşeili üretici olan Austrotherm, Ankara fabrikası ile fabrika sayısını üçe çıkartırken kapasitesini yüzde 45 artıyor olacak. Austrotherm Türkiye Genel Müdürü Özgür Kaan Alioğlu, “Grubun en önem verdiği ülkelerin başında Türkiye geliyor. Yaklaşık 2 milyon Euro yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni fabrikamız ve kapasite artışımız da bunun göstergesi. Austrotherm Türkiye olarak, 2018 yılında Türkiye ısı yalıtım pazarında sektör liderliği ve sektöre yön veren çatı firma olmayı hedefliyoruz. EPS Geoblok projelerimizin ilkini 2017 yılında ilk kez Türkiye’de hayata geçirdik. Türkiye, ilk başarılar için grubumuz için önemli bir ülke. Yeni ürün gruplarımızı da 2018 yılı içerisinde Türkiye’de üretmeye başlayacağız” dedi.

Toplam 9.000 metrekare alan üzerine kurulu Ankara fabrikasında Austrotherm, bina dış cephe mantolamada kullanılan EPS ısı yalıtım malzemeleriyle birlikte inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan EPS blok ürünlerini üretiyor olacak.

ANKARA FABRİKA, ANADOLUYA HIZ KATACAK

Austrotherm Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Tolga Celayer ayrıca yeni yatırımla ilgili; “Yüksek teknolojiye sahip yeni yatırımımız Ankara fabrikamız ile Türkiye pazarından üretim kapasitemizi yüzde 45 artırmış olacağız. Ürünlerimiz sürdürülebilir kalite anlayışı içerisinde standart olarak üretiyoruz. Hizmet ve ürün kalitemizden hiç taviz vermeden, bütün coğrafi bölgelere kesintisiz hizmet için yatırımlarımızı yönlendiriyoruz. Aldığımız talep doğrultusunda ortaya çıkan kapasite artışının yanı sıra lokasyon olarak da seçilen bölgenin avantajını yaşıyor olacağız. Ankara fabrikamız, Ankara’nın yanı sıra Zonguldak, Bartın Karabük, Kastamonu, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray Karaman ve Mersin’e ürün sevk ederek, Anadolu’ya ülkemizin merkezinden hitap ediyor olacağız. Bu sayede daha hızlı ve pratik olurken, daha fazla avantaj sunuyor olacağız” dedi.