Atatürk'e benzerliğiyle tanınan oyuncu Kaya gözaltına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Atatürk'e benzerliğiyle tanınan oyuncu Göksal Kaya, kendisi hakkında açılan davanın duruşmalarına katılmaması nedeniyle Çanakkale'de gözaltına alındı.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki etkinliğe katılmak için kente gelen Kaya, Eceabat ilçesindeki pansiyona yerleşti.

Yaklaşık 3 yıl önce açılan davanın duruşmalarına katılmaması nedeniyle yakalama kararı çıkarılan Kaya, Eceabat'ta gözaltına alındı.

Çanakkale Adliyesine götürülen Kaya, ifadesinin ardından Çanakkale Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı.

"Bana açılan davayla ilgili iddiaların asılsız olduğunu anlattım"

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, psikolojik sorunları olan hayranı tarafından rahatsız edildiğini, bu nedenle kendisine 3 yıl önce dava açtığını söyledi.

Bunun üzerine aynı hayranının da kendisine "cinsel taciz iddiası"yla dava açtığını ifade eden Kaya, Nevşehir'de görülen davanın duruşmalarından ikisine katılmadığı için gözaltına alındığını anlattı.

Hakkında tutuklandığına dair asılsız haberler yapıldığını dile getiren Kaya, "Benim açtığım davaya karşılık açılmış bir davadır bu. Bu nedenle hakkımda bir yakalama kararı çıkmış. Zaten konuyla ilgili olarak Çanakkale'de verdiğim ifadede bana açılan davayla ilgili iddiaların asılsız olduğunu anlattım. Tutuklandığıma yönelik asılsız haberler yapanlarla ilgili de Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım." şeklinde konuştu.

Anadolu Haber Ajansı