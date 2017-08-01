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Assan Hanil genel müdürü Atacan Güner oldu

01 Ağustos 2017 Salı 14:45
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Otomotiv yan sanayinin önemli ana parça tedarikçilerinden olan Assan Hanil’in Genel Müdürlük görevine Atacan Güner getirildi.

Assan Hanil genel müdürü Atacan Güner oldu
Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Genel Müdürlük görevine Atacan Güner getirildi.

Çalışma hayatına 2002 yılında Ford Otosan’da Proses Mühendisi olarak başlayan Atacan Güner, 2003 yılında Toyota’da Ar-Ge Malzeme Mühendisi olarak görev aldı. 2005 - 2012 yılları arasında Toyota İngiltere ve Toyota’nın Brüksel’de bulunan Avrupa Merkezi’nde satın alma departmanında çeşitli görevler üstlenen Güner, 2012 yılında Toyota Türkiye’de Satın Alma Müdürü olarak çalıştı 2014 yılında otomotiv yan sanayinin önemli ana parça tedarikçilerinden olan Assan Hanil ailesine katılan Atacan Güner, sırası ile Tedarik Zinciri Direktörü ve Ticaret Direktörü görevlerinde bulundu.

Ağustos 2017 itibariyle Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş Genel Müdürü görevine getirilen Atacan Güner, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunudur, Maltepe Üniversitesi’nde MBA öğrenimini tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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