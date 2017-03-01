Arzum’un Yeni Satış Direktörü Serhan Giray Oldu

Türkiye’de elektrikli küçük ev aletleri sektörünün öncülerinden Arzum, Satış Direktörlüğü pozisyonuna Serhan Giray’ı transfer etti. 2001 yılından bu yana Türk Phillips Ticaret A.Ş.’de Zincir Mağazalar Satış Müdürü, Zincir Mağazalar Grup Satış Müdürü, Türkiye Geleneksel Kanal Satış Müdürü pozisyonlarında görev yapan Serhan Giray, satış süreçlerinin geliştirilmesinde ve işletmedeki birçok departmanın iş geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinin koordinasyonunda görev aldı.

İşletme Bölümü mezunu olan Giray, halen Yeditepe Üniversitesi’ndeki MBA eğitimine devam etmektedir.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Hakkında:

1966’da yerli bir marka olarak doğan Arzum, 50 yıldır Türkiye’de hemen her eve girmiş, ve başarısını kısa sürede uluslararası boyuta taşımıştır. Teknolojiyi tasarım ve yaratıcılık ile birleştirerek ortaya çıkardığı ürünlerle tüketicilerinin hayatlarını değiştirmeyi hedefleyen Arzum, yarım asırlık yolculuğunda küçük ev aletleri sektöründe Türkiye’de ilklere imza atarak sektöre yön vermiştir. Türk malı ilk ütüyü 1967 yılında, ilk mekanik süpürgeyi 1968 yılında, ilk mutfak robotunu 1991 yılında ve ilk elektrikli cezveyi 2003 yılında üreten Arzum, 2001 yılında sektörde 3 yıl garanti uygulamasını başlatarak sektörde garanti sürelerini uzatan ilk marka olmuştur.

“Sen dokunursun değişir dünya” mottosuyla tasarladığı ürünlerle, yerel ve uluslar arası birçok prestijli ödüle layık görülen Arzum, 2014 yılında da, Türk kahvesinde bir devrim yaratarak, doğrudan fincana servis özelliğiyle bir ilk olan Arzum OKKA Türk Kahvesi Makinesi yurt içi ve global pazara sunarak büyük bir başarı elde etmiştir.

2015 yılında dünyadaki devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality Programı kapsamına alınan Arzum, OKKA’nın başarısı ile Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymak üzere global bir misyonu da yerine getirmektedir. Bugün Arzum, gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım, ütü olmak üzere 6 ürün kategorisinde 250'den fazla ürünüyle yılda 4 milyona yakın satış gerçekleştiren Arzum, dünyanın 30’a yakın ülkesinde 10 milyon eve ulaşarak"dünya markası olma" yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.