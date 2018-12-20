Gayrimenkul ve inşaat sektöründe son dönemde geciken teslimlerden ötürü çok sayıda mağduriyet yaşandığını vurgulayan Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, “Bugün piyasalardaki agresif hareketlilikten yara almamak, yatırımcılarımızı mağdur etmemek adına inşaat çalışmalarımızda gaza bastık. Teslimlerde hep söz verdiğimiz tarihten öncesini hedefledik. Babacan Premium Projesi'ni de gününden önce teslim ederek bu hedefimize ulaştık. Bir saat bile durmadan bu dönemlerde daha fazla gaza basarak projeleri hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Lansmana çık satış yap dönemi bitti. Bu dönemde duran kaybeder. Frene basmayanlar başarılı olacak. Artık sektörde hayal değil gerçek satıyor. Projelerimize insanlar gelip görüyorlar, bakıyorlar. Projenin bitmesine yakın onu görerek satın almak istiyorlar. Babacan Yapı olarak biz hayali değil, gerçeği satıyoruz” dedi.

Konut sahibi olmak isteyenler ile yatırımcıları güvenilir ve yüksek katma değer sağlayan fırsatlarla buluşturan Babacan Holding, inşaat çalışmalarını frene basmadan sürdürüyor. Holding’in yatırımları kesintisiz sürdürme politikası da, ona sektörün en güvenilir şirketlerinden biri olma misyonu kazandırıyor. Holding bünyesinde frene basmadan tam gaz ilerleyen konut projeleri, yüzde sıfır faizle 60 aya kadar vadeli ödeme seçenekleriyle yatırımcılarla buluşturuluyor.

Mehmet Babacan:

“Duran kaybeder”

Babacan Holding olarak bugüne kadar her türlü olumsuz ortama rağmen, inşaat faaliyetlerini kesintiye uğramadan sürdürdüklerini hatırlatan Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, “Bu dönemde duran kaybeder. Bizim gibi markalı konut projelerinde frene basmak demek hayatın en büyük hatası, duvara toslamak gibi olur. Şu an devam eden, teslimlerine başladığımız ve teslimlerini tamamladığımız projelerimiz var. İnşaat çalışmalarında hızla ilerliyoruz.” dedi.

Mehmet Babacan:

‘’ Artık hayal değil, gerçekler satıyor’’

‘’Gayrimenkul sektörü önceden hayali daha çok daha rahat satıyordu. İnsanlar geliyorlardı ‘örnek dairem bu, maket bu’ ve hayal ediyordu. Bitince proje aslında daha güzel oluyordu. Ama hayal daha cazip geliyordu. Artık o dönemler bitti. Şu an Babacan Yapı olarak bizim iş yapmamızın, satışlarımızın fazla olmasının nedeni de yaptığımız projeler hayallerden daha gerçek, daha güzel yapıyoruz. Burada projelerimize insanlar gelip görüyorlar, bakıyorlar. Projenin bitmesine yakın onu görerek satın almak istiyorlar. Şimdi artık hayaller değil gerçekler satıyor. İnsanlar bu konu da haklı. Çünkü sektörde çok fazla mağdur edilen de oldu.’’

Mehmet Babacan:

“Frene basmayanlar başarılı olacak”

Bugün sektörde bir ayıklama dönemi yaşandığına işaret eden Babacan, konuyu şu sözlerle açıkladı:

Biz alternatif pazarlar olsun reklam, dijital reklamı kesmedik hiç durmadık. Çünkü şu an aslında ayıklama dönemi yaşanıyor. Farklı sektörlerden bu işe girenlerin çoğu, çoktan çıktı. Bu zamanda ayakta kalıp, gaza basıp, frene basmayıp devam eden firmalar, artık gelecekte çok daha başarılı olacak.“

Mehmet Babacan:

“Satışlara uzun vadede bakmak lazım”

Müteahhit gözüyle yatırımlara yakın ve orta vadede değil uzun vadede bakmak gerektiğini vurgulayan Babacan, “Müteahhit her zaman kazanacak diye bir şey yok. Bu dönemde satışlara günlük, aylık, 3 aylık bakmak oldukça yanlış olur. Meseleye uzun vadede bakarsak hem konut alıcısı hem de bizler kazanabiliriz.

Mehmet Babacan:

“Faizleri sıfırladık”

Bazı dönemlerde müteahhit firmaların karlarından feragat ederek satış yapmaları gerektiğinin önemine dikkat çeken Babacan, konuyu şu sözlerle örneklendirdi:

“Dövizdeki tırmanış ve faiz oranlarındaki yükseliş geçtiğimiz dönem içinde bize büyük sıkıntı yarattı. Ama biz bu dönemde inşaat çalışmalarımızda hiçbir duraklamaya yer vermediğimiz gibi faiz oranlarını kendi içimizde, öz kaynaklarımızı kullanarak sıfırladık. 60 ay sıfır faizler yapmaya başladık. Sonuçta ne oldu, hem sektörü diri tutmak adına gayret gösterdik, hem de yatırımcılarımıza kazandırdık. Kısa vadede bakınca kayıptayız gibi gözükse de uzun vadede biz de kazanıyoruz.”

Mehmet Babacan:

“Lansmana çık satış yap dönemi bitti”

Sektörde lansmana çıkıp satış yapma döneminin geride kaldığını belirten Babacan,

“Artık biz müşterileri buluyoruz. Ve onlara fırsatlar sunuyoruz. Kampanyalarla da bu süreci destekliyoruz. Mesela şu an inşaat maliyetlerinde yüzde 50-60 arası zam geldi. Biz bunları fiyatlara yansıtmıyoruz. Konut alıcısına çok büyük bir fırsat bu” dedi.