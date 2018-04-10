Arma Kontrol, üst düzey güvenliği Suriye’ye taşıyor

Suriye’deki artan tansiyon güvenlik önlemlerini de beraberinde getirdi. Araç geçiş kontrol sistemleri pazarında dünyanın önde gelen Türk firmalarından Arma Kontrol, Anti Terör Mantar Bariyer ve Road Blocker ürünleriyle yüksek güvenlik ihtiyacı olan riskli tesislerin güvenliğini sağlıyor. Fırat Kalkanı Harekâtı neticesinde bölgede kurulan askeri tesislerin güvenliğine katkı sağlayan Arma Kontrol, Cerablus ve Dabık başta olmak üzere bölgede bulunan altı askeri tesiste projelerini tamamladı.



Fırat Kalkanı Harekâtı sonrasında Suriye topraklarında yer alan askeri tesislerde kullanılan Arma Kontrol markalı hidrolik Road Blocker’lar, bölgede ilk kez kullanılıyor. Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde daha önce kullanılan Road Blocker’lar 2016 yılında Van Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen bomba yüklü araçlı saldırıda aracın geçişine izin vermeyerek olası kayıpları önlemişti.



Arma Kontrol’ün tamamı yerli üretim anti-terör özellikli Road Blocker bariyer sistemleri, emniyet ve askeri önemli noktalarda kullanılıyor. Edirne’den Van’a, İstanbul’dan Diyarbakır’a kadar il ve ilçe emniyet müdürlükleri, çevik kuvvet karakolları, polis okul ve lojmanları, jandarma birlikleri ve lojmanları gibi çok kritik öneme sahip alan ve tesislerin güvenliğini sağlayan Arma Kontrol, uluslararası askeri tesislerde de pek çok proje gerçekleştiriyor. Arma Kontrol, Kosova Nato Karargahı, Somali Türk Karargahı, İzmir Nato Karargahı ve Maslak Nato Tesisi’nde de hidrolik Mantar bariyer ve Road Blocker sistemleri projelerine imza attı.



Arma Kontrol CEO’su Koray Kartal; ‘’Arma Kontrol olarak Türk mühendislerimiz eşliğinde tasarlayıp ürettiğimiz anti terör bariyer sistemleri, sadece yurt içinde değil yurt dışında da askerlerimizin ve askeri personelimizin güvenliğine katkı sağlıyor. Uzman teknik ekibimizin fizibilite ve risk analizi çalışmaları neticesinde talep edilen ürünler özel olarak üretilerek, Gaziantep Valiliği’nin koordinasyonunda Türk müteahhitlerinin yapmış olduğu özel askeri tesislerde kullanılmıştır’’ dedi.

