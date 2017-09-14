Arma Kontrol ISAF 2017’de yeni ürünleri sergiledi

Güvenlik sektörünün ilgiyle takip ettiği ISAF Fuarı bu sene de kapılarını İstanbul Fuar Merkezi’nde açtı. Türkiye’den ve dünyadan sektörün önde gelen aktörlerini buluşturan fuarda başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Arma Kontrol’de yeni projeleriyle yer aldı.

ISAF Security (Güvenlik Fuarı), ISAF IT Security (Bilgi ve Ağ Güvenliği) ve ISAF Smart Home (Akıllı Binalar ve Bina Otomasyonu) gibi farklı konseptleri bir araya getiren fuar, katılımcılarını son teknoloji güvenlik ürünleri ile tanıştırırken, her yıl farklı temalarla da sektörün nabzını tutuyor. 40’tan fazla ülkenin güvenlik ihtiyaçlarına yüksek teknolojili çözümler sunan Arma Kontrol, bu yıl İstanbul Fuar Merkezi’nde özellikle altyapı yetersizliğine çözüm olarak sunduğu Teleskopik Road Blocker Sistemlerini tanıttı. Yakın zamanda çarpışma testinden başarıyla çıkan Teleskopik Road Blocker Sistemi’nin yanında patentini aldığı diğer Hidrolik Mantar Bariyer sistemleri de fuarda yoğun ilgi gördü.

2009 yılından bu yana ISAF Fuarı’na katıldıklarını ifade eden Arma Kontrol Sistemleri Kurucusu ve CEO’su Koray Kartal: “Güvenlik sektörünün gelişmesi ve büyümesi adına ISAF Fuarı gibi girişimler bizler için oldukça sevindirici. ISAF Fuarı, güvenlik ihtiyacının gittikçe yaygınlaşmasıyla önemini ve ziyaretçi sayısını her geçen gün artırıyor. Biz de Arma Kontrol olarak her yıl sektörün önde gelenleri ve müşterilerimizle bu fuarda bir araya gelerek güvenlik sektörüne katma değer sağlıyoruz. Bu yılki ISAF Fuarı, bizim için çok daha anlamlı. Çünkü yakın zamanda Roma’da yapılan çarpışma testini geçerek P1 derecesi alan ilk Türk firması olduk. Bu başarımızı korumayı ve ürünlerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Anti Terör Bariyer Sistemlerine ilgi yoğun

Arma Kontrol tarafından özellikle Avrupa’da yaşanan araçlı intihar saldırılarına karşı geliştirilen mantar bariyerlerin yoğun ilgi gördüğü fuarda, Road Blocker Sistemleri de dikkat çekti. PAS68 P1 testinden başarıyla geçen ilk Türk firması olan Arma Kontrol, fuarda Anti Terör Bariyer sistemlerini tüm detaylarıyla sergiledi.

Basın Bülteni