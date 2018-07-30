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Arçelik’ten karbon fiber buzdolabı

Arçelik, dünyada bir ilki gerçekleştirerek çelikten 4,5 kat daha hafif olan ve 3 kat daha sağlam olan karbon fiberden buzdolabı üretti. Arçelik Diamond buzdolabı, 25 yıl garanti ile tüketicisiyle buluştu.

Arçelik’ten karbon fiber buzdolabı

Arçelik, dünyada bir ilki gerçekleştirerek çelikten 4,5 kat daha hafif olan ve 3 kat daha sağlam olan karbon fiberden buzdolabı üretti. Arçelik Diamond buzdolabı, 25 yıl garanti ile tüketicisiyle buluştu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:25
6518 Okunma
Arçelik’ten karbon fiber buzdolabı

Türkiye’nin ilk buzdolabını üreten teknoloji lideri Arçelik, uzay, havacılık ve motor sporları gibi yüksek teknolojinin birçok alanında kullanılan dünyanın en hafif ve dayanıklı bileşenlerinden karbon fiberi zamanının ötesinde bir tasarımla beyaz eşya sektörü ile buluşturdu. Arçelik, nano-teknoloji kullanılarak üretilen ve çelikten 4.5 kat daha hafif olmasına rağmen 3 kat daha sağlam olan karbon fiber dış kaplamaya sahip Diamond buzdolabını 25 yıl garanti ile satışa sundu.

Üzerinde elektronik display bulunan ahşap kapı sapı ile şıklığı ve konforu bir arada sunan buzdolabı 720 litrelik geniş hacme sahip. Diamond, üstün ‘Koku Giderme Teknolojisi’ ile buzdolabındaki kötü koku oluşumunu, zararlı gaz veya kimyasal madde üretmeksizin %90’a kadar engelliyor. ‘Cool Plus’ teknolojisi kullanılan ürün, ‘FullFresh+’, mavi ışık teknolojisi ve kahvaltılık 0° bölmesiyle tüm yiyecekleriniz için tazelik vadediyor.

Dondurucu kısmı altta bulunan Diamond’ın, yan duvar, tavan ve arka kapak çevresinde LED aydınlatma ve otomatik buz makinesi bulunuyor. A++ enerji seviyesinde bulunan ürün 370kWh yıllık enerji tüketimi ile tasarruf sağlarken, 41 Dba ses seviyesi ile çalıştığını hissettirmiyor.

- Diamond buzdolapları 25 yıl garanti ile Arçelik mağazalarında tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

- Diamond kullanıcılarına, Arçelik yetkili servislerinde VIP teknik servis hizmeti sunuluyor.

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