Annelere Akıllı Bir Hediye…

Anneler Günü yaklaştıkça, farklı ve işlevsel hediye arayışları artıyor. TP-Link’in akıllı prizleri, annelerin işine çok yarayacak, farklı, akıllı ve ekonomik bir hediye seçeneği. TP-Link akıllı prizler ile anneler hem işlerini kolaylaştıracaklar, hem evin güvenliğini artıracaklar, hem de elektrik tüketimini kontrol edebilecekler.

TP-Link akıllı priz modelleri HS100 ve HS110, evdeki elektrik ile çalışan birçok aleti akıllı hale getirip, akıllı telefonlardan yönetmeyi, açıp kapatmayı sağlıyor. Örneğin, akıllı prize takılı bir ütüyü evden çıktıktan sonra da akıllı telefondan kapatmak mümkün oluyor. Ya da sabah koşturması sırasında zamandan kazanmak isteyen anneler, çay makinesini akıllı prize takıp daha yataktayken çalıştırmaya başlayabiliyorlar.

TP-Link akıllı prizlere birçok cihazı bağlamak ve bağlanan her cihaza göre çeşitli kullanım şekilleri, senaryoları oluşturmak mümkün. Yaratıcılıkta sınır tanımayan anneler, akıllı prizleri çok işlevsel olarak kullanabilirler. Örneğin, uyuyana kadar gece lambasının açık olmasını isteyen çocuğun odasındaki lambayı akıllı prize bağlayıp, uyuma saatinden bir saat sonrasında kapanacak şekilde prizi programlayabilirler. Son derece basit bir kullanıma sahip olan akıllı prizleri, ücretsiz Kasa adlı uygulama yazılımı ile hem Android hem iOS destekli akıllı telefonlardan yönetmek, açıp kapatmak, programlamak kolayca yapılabiliyor. HS110 modelinde akıllı prize bağlı cihazın elektrik tüketimi de izlenip, periyodik raporlar alınabiliyor.

Annelerine ‘akıllı’ bir hediye almak isteyenler uygun fiyatlı ve çok işlevsel bir hediye seçeneği olan TP-Link akıllı prizleri, 130 TL’den başlayan fiyatlarla teknoloji mağazaları ve online mağazalardan alabilirler.