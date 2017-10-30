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Anadolu Hayat Emeklilik’in Aktif Büyüklüğü 17 Milyar TL’ye Yaklaştı

30 Ekim 2017 Pazartesi 16:30
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Anadolu Hayat Emeklilik 2017 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçları açıklandı. Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları fon büyüklüğü toplamında sektör liderliğini devam ettiren Anadolu Hayat Emeklilik 2017 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla geçen yılın ayın dönemine göre aktif büyüklüğünü %22, brüt karını %29, teknik karını ise %39 oranında artırdı.

Anadolu Hayat Emeklilik'in Aktif Büyüklüğü 17 Milyar TL'ye Yaklaştı
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, 2017 yılı üçüncü çeyreği finansal sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede; “Anadolu Hayat Emeklilik, 15 milyar TL’yi aşan hayat ve emeklilik varlığı ile uzun vadeli tasarruflara sektörünün en çok katkıda bulunan şirketi olmuştur” dedi.


Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 30 Eylül 2017 tarihli verilerine göre; bireysel emeklilik katılımcı fonlarında 11,8 milyar TL, devlet katkısı fonlarında ise 1,9 milyar TL büyüklüğe ulaşan Anadolu Hayat Emeklilik toplamda 13,7 milyar TL fon ve %19 pazar payına sahip oldu. Önceki dönemlerde olduğu gibi, en yüksek devlet katkısı fon büyüklüğüne sahip şirket olma özelliğini devam ettiren Şirket, ulaştığı 1,3 milyon adet sözleşme ve sertifika ile bu alandaki sektör liderliğini de sürdürdü.

2017 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre %28 artışla toplam 420,4 milyon TL hayat sigortası prim üretimi gerçekleştiren Anadolu Hayat Emeklilik, vefat sigortalarında da başarılı bir performans sergileyerek aynı dönemdeki prim üretimini %34 artışla 341 milyon TL seviyesine çıkardı. Şirket, 1,7 milyar TL seviyesindeki sigortalı varlıkları ile hayat sigortaları sektöründeki lider pozisyonunu sürdürdü.


2017 yılı başında yürürlüğe giren otomatik katılımda da öncü konumunu devam ettiren Şirket, müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Şirketin, otomatik katılım kapsamında yer alan müşterilerinin kullandığı insan kaynakları ve bordro uygulamaları ile sağladığı online entegrasyon sayesinde işverenler, işlemlerini kolaylıkla yürütüyor.


Yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre %29 artışla 210,7 milyon TL brüt, %30 artışla 168,6 milyon TL net kar elde eden Anadolu Hayat Emeklilik’in özkaynakları ise 882,1 milyon TL tutarında gerçekleşti. Şirket, aktif büyüklüğünde 17 milyar TL’ye yaklaşarak bu alandaki tartışmasız sektör liderliğini bir kere daha ispat etti. Ana faaliyet branşlarındaki etkinliğin göstergesi olan teknik kar ise geçen yılın aynı dönemine göre %39 artış göstererek 143,3 milyon TL tutarında gerçekleşti.


Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “Şirketimiz güçlü ortaklık yapısı, sağlıklı mali bünyesi, sahip olduğu kurum kültürü ve öncü konumunun getirdiği sorumluluk bilinci ile sektör ve ülke ekonomisi için katma değer yaratmaya devam edecektir” dedi. 
Basın Bülteni
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