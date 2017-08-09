AMAC Aerospace Turkey’e EASA’dan tam yetki

AMAC Aerospace Turkey’in hat bakım çalışmaları ile jet sahiplerinin Avrupa’ya gitmesine gerek kalmıyor. Özellikle Orta Doğu bölgesindeki iş adamları, devlet adamları ve diğer VIP uçak sahipleri periyodik bakımlarını Türkiye’de yaptırabiliyor. Böylece hem maliyet hem de zamandan tasarruf eden uçak sahiplerinin öncelikli rotası AMAC Aerospace Turkey oluyor.

AMAC Aerospace Turkey, Türk mühendis ve teknisyenlerin başarılı çalışmalarıyla yetkinlik kazandı. Havacılık alanında kısa sürede uluslararası yetkilere sahip olan AMAC Aerospace Turkey, şimdi de Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi EASA Part-145 yetkisini genişleterek yeniledi.

Haziran ayında gerçekleşen denetleme sonrası da ABD Federal Sivil Havacılık Kuruluşu (FAA) tarafından, Dassault Falcon 2000/F2000EX EASy C bakımı ve Falcon 7X 48 aylık bakımlarını da içerecek şekilde yetkilerini genişletiğini duyuran AMAC Aerospace Turkey, şimdi de EASA tarafından başarılı geçen denetleme ile yetkilerini genişleterek yeniledi. Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi EASA Part-145 bakım yetkisini; Dassault Falcon 2000/2000EX Easy uçaklarının en büyük bakımı olan C bakımlarını da içerecek şekilde genişletti.

Dassault Falcon iş jetlerinin özelikle Ortadoğu bölgesinde çok sayıda olduğuna değinen AMAC Aerospace Turkey, bu bölgedeki uçaklara Türk teknisyen ve mühendisleri bakım hizmeti vereceğini açıkladı. Dassault Falcon iş jetine Üretici Yetkili Servis Merkezi AMAC Aerospace Turkey’in İstanbul Atatürk Havalimanı’nda devam eden hat ve üs bakım işlemlerine ve yakın zamanda inşaatı tamamlanacak olan Bodrum Havalimanı’ndaki tesislerinde de bu hizmetlere devam edecek.