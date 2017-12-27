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Alpet Yeni İstasyonunu Samsun’da Açtı

Altınbaş Holding’in Türkiye ve KKTC akaryakıt dağıtımı alanında faaliyet gösteren markası Alpet, Türkiye’deki ağını genişleterek yeni istasyonunu Samsun’da açtı. 2017’de 20. yılını kutlayan ve 400’ü aşkın bayi ile hizmet veren Alpet, 2018’de 450 bayiye ulaşmayı hedefliyor.

Alpet Yeni İstasyonunu Samsun’da Açtı

Altınbaş Holding’in Türkiye ve KKTC akaryakıt dağıtımı alanında faaliyet gösteren markası Alpet, Türkiye’deki ağını genişleterek yeni istasyonunu Samsun’da açtı. 2017’de 20. yılını kutlayan ve 400’ü aşkın bayi ile hizmet veren Alpet, 2018’de 450 bayiye ulaşmayı hedefliyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:45
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Alpet Yeni İstasyonunu Samsun’da Açtı

Akaryakıt sektöründe istikrarlı büyümesini sürdüren Alpet, yeni bayi yatırımını Samsun’da gerçekleştirdi. Yatırımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Alpet, teknolojik ve modern altyapısı ile büyümesini sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde bayileriyle birlikte gerçekleştirdiği toplantıda geleceğe atılım kararı alan Alpet, yeni hizmete giren bayisiyle Türkiye’nin milli akaryakıt dağıtıcısı olma hedefine bir adım daha yaklaşıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Alpet CEO’su Ali Murat Yeşilyurt, “1997’de yola çıkarken duyduğumuz heyecanla ve azimle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugüne kadar gösterdiğimiz tüm başarıların arkasında ise bayilerimizin sergilediği özveri dolu emek duruyor. Önümüzdeki dönemde de bayilerimizle oluşturduğumuz bu sinerjiden güç alarak, daha kararlı adımlar atacağız. Ailemize katılarak bizi büyüten Değirmenci Petrol’e teşekkür ediyorum. 2018 yılında da yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 27.12.2017 13:20
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