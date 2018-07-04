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"ALMANYA’DA YILIN GİRİŞİMCİSİ ÖDÜLÜ" TURABİ YILDIZ

TIP-TOP Autoaufbereitung Yönetim Kurulu Başkanı Turabi Yıldız, ödülünü 58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un elinden aldı.

"ALMANYA’DA YILIN GİRİŞİMCİSİ ÖDÜLÜ" TURABİ YILDIZ

TIP-TOP Autoaufbereitung Yönetim Kurulu Başkanı Turabi Yıldız, ödülünü 58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un elinden aldı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:07
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"ALMANYA’DA YILIN GİRİŞİMCİSİ ÖDÜLÜ" TURABİ YILDIZ

EKOVİTRİN tarafından bu yıl 17’ncisi verilen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’nde TIP-TOP Autoaufbereitung Yönetim Kurulu Başkanı Turabi Yıldız, ‘Otomotiv Sektöründe Almanya’da Yılın Girişimcisi Ödülü’ne layık görüldü. TIP-TOP Autoaufbereitung Yönetim Kurulu Başkanı Turabi Yıldız’a ödülünü, 58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun takdim etti.
TIP-TOP Autoaufbereitung Yönetim Kurulu Başkanı Turabi Yıldız, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Ekovitrin ailesine çok teşekkür ediyorum. Yurtdışında kendi vatanımızdan çok uzaklarda yaşayarak ülkemizi temsil edip, güzel şeyler yapmak ve bununla ilgili de ödüle layık görülmek çok keyif verici, onur duyuyorum.  Ben otomotiv sektöründe faaliyet sürdürüyorum. Almanya'nın kurumsal dev şirketleri ile çalışıyoruz. Onların arasında Mercedes ve Audi gibi firmalar yer alıyor” dedi.
30 yıl önce aile birleşimi sebebiyle Almanya’ya göç eden Turabi Yıldız, 25 yıl önce işçi olarak başladığı otomobil temizlik şirketini satın aldı. 5 kişilik bu küçük firmayı bugün 500’den fazla kişinin istihdam edildiği ve Mercedes, Audi, Ford, BMW, Volkswagen ve BCA gibi dünya otomotiv devlerinin çözüm ortağı olan bir firma haline getirdi. TIP-TOP Autoaufbereitung, Almanya genelinde 30 noktada hizmet veriyor. 
 

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