Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK EKOVİTRİN 2018
BİST
91527
ALTIN
215.979
DOLAR
5.2883
STERLİN
6.7230
EURO
6.0378

Allianz Partners Satış Direktörü Ercan Yavaş

Ercan Yavaş, Allianz Grubu bünyesinde dünya çapında asistans hizmetleri sağlayan Allianz Partners'ın Türkiye ofisine Satış Direktörü olarak atandı.

Allianz Partners Satış Direktörü Ercan Yavaş

Ercan Yavaş, Allianz Grubu bünyesinde dünya çapında asistans hizmetleri sağlayan Allianz Partners'ın Türkiye ofisine Satış Direktörü olarak atandı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 14:19
47 Okunma
Allianz Partners Satış Direktörü Ercan Yavaş

Allianz Grubu bünyesinde asistans, otomotiv, seyahat ve sağlık destek hizmetleri sağlayan Allianz Partners'ın Türkiye ofisinde Satış Direktörlüğü görevine Ercan Yavaş getirildi.
 
2004 yılında Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Yavaş, kariyerine aynı yıl Garanti Bankası'nda başladı ve 2009 - 2011 yılları arasında Bölge Satış ve Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak görev aldı. 2011'de Vodafone'da Satış Yöneticisi olarak atanan Yavaş, 2012 yılından bu yana Vodafone Kurumsal Bölge Satış Müdürlüğü görevini sürdürüyordu. Ercan Yavaş kariyerine bundan böyle Allianz Partners Türkiye Satış Direktörü olarak devam edecek. 

Anahtar Kelimeler:
Alliamz PartnersErcan Yavaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google Arama Trendleri 17-24 Aralık 2018
Google Arama Trendleri 17-24 Aralık 2018
Homend indirimiyle yeniliyor
Homend indirimiyle yeniliyor
O para fişinize yansıyacak
O para fişinize yansıyacak
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim