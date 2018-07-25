ALBARAKA TÜRK TAKSİM’DE YENİ ŞUBESİNİ AÇTI

Katılım Bankacılığı’nın Türkiye’deki ilk temsilcisi Albaraka Türk, ‘küçük ölçekli etkin şube’ konseptine uygun olarak İstanbul’un en önemli merkezlerinden ve sadece Türkiye’den değil dünyanın farklı ülkelerinden birçok insanın uğrak yeri olan Taksim’de yeni bir şube açtı. Albaraka’nın Türkiye genelinde 222., İstanbul’da 90. şubesi olan Taksim Şubesi’nde kurumsal ölçekli müşterilerin yanı sıra, bireysel, mikro, KOBİ ve ticari segmenteki müşterilere bütün bankacılık hizmetleri sunulacak. Dijital bankacılık hizmetlerinin ilk örneklerinin de sunulacağı Taksim Şubesi aynı zamanda ‘Özel Bankacılık’ hizmeti ile bir ilki gerçekleştirecek.

Dijital bankacılığın ilk örnekleri Taksim Şubesi’nde

Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta konuşan Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Türk’ün özel bankacılık konseptinin uygulanacağı ilk şube olacak Taksim Şubesi’nde aynı zamanda dijital bankacılığın ilk örneklerini de müşterilerine sunacaklarını dile getirdi. Utku sözlerini şöyle sürdürdü: “Taksim sadece İstanbul’un değil belki de dünyanın en önemli buluşma merkezlerinden biri. Buradaki hareketlilik ve canlılık dünyanın birçok mega şehri ile kıyaslanamayacak düzeyde. İş, yaşam, alışveriş, yeme-içme ve turistik alanlarıyla gerçekten çok yüksek bir dinamizme sahip. Biz de Albaraka Türk olarak uzun süredir Taksim’de bir şube açmayı çok arzu ediyorduk. İstedik ki buranın ruhuna, anlamına ve önemine uygun bir şube olsun. O yüzden gerçekten çok titiz bir çalışma yaparak Albaraka’nın ilk Özel Bankacılık hizmeti veren şubesini Taksim’de açtık. A’dan Z’ye tüm bankacılık hizmetlerini sunacağımız Taksim Şubesi’nde ayrıca dijital bankacılığın en güncel, en yeni uygulamalarını da sunacağız. İnovasyonu ve dijitalleşmeyi iş modelinin merkezine almış bir banka olarak; müşterilerimize bir yandan geleneksel bankacılığın en sıcak, en samimi örneklerden birini sunarken bir yandan aynı çatı altında birbirinden ilginç dijital uygulamaları deneyimleme fırsatı sunacağız. Bankacılıkta iki farklı kanalı müşteri odaklı bir yaklaşımla bir araya getirip müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin Taksim’deki şubemizden memnun ve mutlu olarak ayrılmalarını sağlayacağız.

“Ülke ekonomisine ve büyümeye katkıda bulunuyoruz”

Albaraka Türk’ün kurulduğu günden bu yana ülke ekonomisine ve büyümeye katkıda bulunduğunu belirten Melikşah Utku; “Üretime, yani büyümenin esas motor gücü olan reel sektöre finansman sağlıyoruz. Yatırımları destekliyoruz, ticarete destek sağlıyoruz. Bu, ülke ekonomisine doğrudan katkıda bulunmak anlamına geliyor. Bu yüzden mutluyuz, gurur duyuyoruz. Ama yetinmiyoruz, aynı hızla ve kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

Dijitalleşmeyi ve inovasyonu stratejik yol haritasının merkezine koyduklarına işaret eden Melikşah Utku, “Müşteri sadakati ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi vizyonuyla finansal teknolojiler alanındaki gelişmeleri kurum bünyemize katmaya devam edeceğiz. 2017’de hayata geçirilen sürdürülebilir dijital bankacılık programımızı bitmeyen bir yolculuk olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bankacılık altyapısını, süreçleri, dağıtım kanallarını ve ürünleri dijital ekosistemle tam uyumlu hâle getirmeyi amaçlıyoruz.” açıklamasında bulundu.