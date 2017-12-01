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ALBARAKA TÜRK "iALBATROS" PROJESİNE İKİ ÖDÜL BİRDEN

01 Aralık 2017 Cuma 10:37
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Albaraka Türk’ün kendi kaynakları ile oluşturduğu iAlbatros projesi, IDC Türkiye’nin verdiği “2017 Finans Teknoloji Ödülleri”nde iki kategoride ödül aldı. iAlbatros projesi “Yönetişim, Risk ve Uyum” kategorisinde birincilik, “kurumsal dönüşüm” kategorisinde ise ikincilik ödülüne layık görüldü.

ALBARAKA TÜRK "iALBATROS" PROJESİNE İKİ ÖDÜL BİRDEN
ABD merkezli pazar araştırmaları şirketi International Data Corporation (IDC) Türkiye’nin her yıl düzenlediği finans sektörünün lider kurumlarını buluşturan IDC Türkiye Finans Zirvesi’nde “2017 Finans Teknoloji Ödülleri” sahiplerini buldu. Yılın en iyi finans teknoloji projelerinin ilan edildiği etkinlikte, Türkiye’deki 30 yıllık tecrübesiyle katılım bankacılığı sektöründe ilklerin öncüsü olan Albaraka Türk Katılım Bankası iki alanda ödüle layık görüldü.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ödül töreninde yapılan 38 proje başvurusu arasından Albaraka Türk Katılım Bankası iAlbatros isimli projesi ile “Yönetişim, Risk ve Uyum” kategorisinde birincilik, “Kurumsal Dönüşüm” kategorisinde ise ikincilik ödülüne layık görüldü. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, kendi kaynakları ile oluşturdukları Türkiye’nin ilk Yurt Dışı Katılım Bankacılığı paketi iAlbatros ile Türkiye’deki güncel teknoloji ve bankacılık ürünlerinin yurtdışı şubelerde de kullanımının önünün açıldığını belirtti. Utku, “Kullanıcıya dil ve ülke muhasebesi seçim imkânı sunmasıyla öne çıkan iAlbatros, açık sistem teknolojisine dayalı olması, başka ülke mevzuatlarına esnek uyum sağlayabilmesi ve kolayca farklı ülkelere adapte edilebilmesinin yanında çoklu ve artırılabilir dil desteği sağlıyor” açıklamasında bulundu.

Basın Bülteni
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