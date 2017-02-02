ALBARAKA SANAT AKADEMİSİ VE GALERİSİ AÇILDI

Albaraka Türk, kültür ve sanata verdiği desteği, yeni bir projeyle sürdürüyor. Bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra hat sanatına verdiği önem gereği uzun süredir çalışmalar ve faaliyetler gerçekleştiren Albaraka Türk, yüzyıllardır süregelen hat sanatını yaşatmak ve sanatçıları desteklemek için çıktığı yolda klasik Türk İslam sanatları alanında faaliyet gösterecek Albaraka Sanat Akademisi ve Galerisi’ni sanatseverlerle buluşturdu.

Albaraka Türk Genel Müdürü Sayın Melikşah Utku ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Nabi Avcı’nın katılımıyla açılan Albaraka Sanat Akademisi ve Galerisi, geçmişten bugüne gelen kültürel mirası aynı sorumlulukla yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hedefiyle kuruldu. Sanat atölyeleri ve sanat galerisi olmak üzere iki ana bölümden oluşan merkez, hem önemli sanat eserlerinin sanatseverlerle buluşmasını sağlayacak hem de hüsn-i hat, tezhib ve ebru sanatı ile ney dersleri başta olmak üzere, hafta içi ve hafta sonu her yaştan her kesime hitap eden sanat kursları ile hizmet verecek. Bugüne kadar hat eserlerinden oluşan sergilerle dünyanın dört bir yanında hat sanatının gelişmesi için önemli katkı sağlayan Albaraka Türk, galeri bölümünde klasik Türk İslam Sanatları dalında çeşitli eserlerin yer alacağı sergilere ev sahipliği yapmayı planlıyor. Aynı zamanda “Albaraka Akademi” ismi altında yer alan sınıflarda klasik Türk İslam Sanatları’na dair ücretsiz dersler verilecek ve bu alanda çalışan sanatçılara yer ayrılacak. Albaraka Türk Genel Müdürü Sayın Melikşah Utku ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Nabi Avcı’nın katılımıyla açılan Albaraka Sanat Akademisi ve Galerisi, geçmişten bugüne gelen kültürel mirası aynı sorumlulukla yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hedefiyle kuruldu. Sanat atölyeleri ve sanat galerisi olmak üzere iki ana bölümden oluşan merkez, hem önemli sanat eserlerinin sanatseverlerle buluşmasını sağlayacak hem de hüsn-i hat, tezhib ve ebru sanatı ile ney dersleri başta olmak üzere, hafta içi ve hafta sonu her yaştan her kesime hitap eden sanat kursları ile hizmet verecek. Bugüne kadar hat eserlerinden oluşan sergilerle dünyanın dört bir yanında hat sanatının gelişmesi için önemli katkı sağlayan Albaraka Türk, galeri bölümünde klasik Türk İslam Sanatları dalında çeşitli eserlerin yer alacağı sergilere ev sahipliği yapmayı planlıyor. Aynı zamanda “Albaraka Akademi” ismi altında yer alan sınıflarda klasik Türk İslam Sanatları’na dair ücretsiz dersler verilecek ve bu alanda çalışan sanatçılara yer ayrılacak.