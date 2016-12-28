Aksigorta'dan atama

Aksigorta’da yeniden yapılandırma kapsamında gerçekleşen yeni görevlendirme açıklandı. Bu kapsamda, Pazarlama, Bankasürans ve İş Geliştirme Fonksiyonu, Bireysel Banka Sigortacılığı ve Sağlık Fonksiyonu olarak yeniden yapılandırıldı. Oluşturulan yeni fonksiyonun Genel Müdür Yardımcılığı görevine Tolga Okan Tezbaşaran getirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Tolga Okan Tezbaşaran, Halk Yaşam Sigorta ve Yapı Kredi Emeklilik’te Bölge Müdürlüğü görevini üstlendi. Sonrasında, Yapı Kredi Sigorta’da Grup Başkanı olarak çalışan Tezbaşaran, 2011 yılından itibaren Zurich Sigorta’da Bireysel ve Küçük İşletme Segment Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Tolga Okan Tezbaşaran 1 Kasım 2016 itibarı ile Aksigorta Bireysel Banka Sigortacılığı ve Sağlık Fonksiyonu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başladı.