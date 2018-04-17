Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
108745
ALTIN
177.546
DOLAR
4.0978
STERLİN
5.8568
EURO
5.0603

Ahmet Güleç ve ekibi güven tazeledi

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği başkanlığına bir kez daha Ahmet Güleç seçildi

Ahmet Güleç ve ekibi güven tazeledi

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği başkanlığına bir kez daha Ahmet Güleç seçildi

17 Nisan 2018 Salı 11:36
2424 Okunma
Ahmet Güleç ve ekibi güven tazeledi

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği başkanlığına oy birliğiyle Ahmet Güleç seçildi. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin 12 Nisan Perşembe günü gerçekleşen Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nda Ahmet Güleç yeniden başkan seçildi. 

Mobilya, kağıt, kırtasiye, karton ve orman ürünlerinin temsilcilerinin yer aldığı seçimli genel kurulda tek liste çıktı. Hararetli geçen genel kurul sonrası Ahmet Güleç’in divana sunduğu liste, oy birliğiyle güven tazeledi. Ahmet Güleç ve ekibi, bir dönem daha sektörün gelişimi için çalışmalarını sürdürecek. 

Güleç’ten ihracat mesajı
İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, herkesle ortaklaşa çalışarak sektörün ihracat hedeflerine ulaşması için çalışacaklarını söyledi. Bir kez daha bu görevi kendisine ve ekibine emanet ettikleri için şükranlarını sunan Güleç, “Sektörümüzün sorunlarına çözüm sunmak için girdiğimiz bu yolda hedeflerimizi hep yüksek tuttuk ve sektörümüzün sesi olmayı kendimize ilke edindik. Bir birlik olarak Türkiye mobilya, kağıt, kırtasiye, karton ve orman ürünleri sektörlerinin hedeflerine ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın neticesinde de önümüzdeki 4 yıl içinde Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi içinde görmek için topyekûn bir perspektif benimsemiş durumdayız. Bizim hedefimiz çok net; Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda sektörümüzle birlikte ülke ekonomisinin büyüdüğünü görmek. Bir kez daha bu görevi bize emanet eden herkese çok teşekkür ederim” dedi. 
 

Son Güncelleme: 17.04.2018 11:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mercedes-Benz Türk'ten 550.000 Avro'luk tasarruf
Mercedes-Benz Türk'ten 550.000 Avro'luk tasarruf
PIRELLI’ den 2. nesil bayilerine genç yıldızlar projesi
PIRELLI’ den 2. nesil bayilerine genç yıldızlar projesi
GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ ZİRVE’DE BULUŞTU
GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ ZİRVE’DE BULUŞTU

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim