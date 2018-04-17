Ahmet Güleç ve ekibi güven tazeledi

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği başkanlığına oy birliğiyle Ahmet Güleç seçildi. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin 12 Nisan Perşembe günü gerçekleşen Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nda Ahmet Güleç yeniden başkan seçildi.



Mobilya, kağıt, kırtasiye, karton ve orman ürünlerinin temsilcilerinin yer aldığı seçimli genel kurulda tek liste çıktı. Hararetli geçen genel kurul sonrası Ahmet Güleç’in divana sunduğu liste, oy birliğiyle güven tazeledi. Ahmet Güleç ve ekibi, bir dönem daha sektörün gelişimi için çalışmalarını sürdürecek.



Güleç’ten ihracat mesajı

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, herkesle ortaklaşa çalışarak sektörün ihracat hedeflerine ulaşması için çalışacaklarını söyledi. Bir kez daha bu görevi kendisine ve ekibine emanet ettikleri için şükranlarını sunan Güleç, “Sektörümüzün sorunlarına çözüm sunmak için girdiğimiz bu yolda hedeflerimizi hep yüksek tuttuk ve sektörümüzün sesi olmayı kendimize ilke edindik. Bir birlik olarak Türkiye mobilya, kağıt, kırtasiye, karton ve orman ürünleri sektörlerinin hedeflerine ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın neticesinde de önümüzdeki 4 yıl içinde Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi içinde görmek için topyekûn bir perspektif benimsemiş durumdayız. Bizim hedefimiz çok net; Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda sektörümüzle birlikte ülke ekonomisinin büyüdüğünü görmek. Bir kez daha bu görevi bize emanet eden herkese çok teşekkür ederim” dedi.

