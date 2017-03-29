Adana'da 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı

Adana'nın Kozan ilçesi Çokak Mahallesi'nde Hüseyin Doğan'a (43) ait evde silahlı saldırıda yaşamını yitiren kişilerin cesetleri, Kozan Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından Adana'ya taşındı.

Cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

İşlemlerin ardından cenazelerin yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Kozan ilçesi Çokak Mahallesi'nde Hüseyin Doğan'a ait eve silahlı saldırı düzenlenmiş, Hüseyin Doğan'ın yanı sıra 8 yaşındaki oğlu Hakkı ve kardeşi Mehmet Doğan (38) ile Doğan kardeşlerin dini nikahlı eşleri Ayşe Ayrancı ve Fatma Yavuz hayatını kaybetmişti. Güvenlik güçleri, gömleğinde kan lekeleri bulunan katil zanlısı İbrahim A'yı Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde yakalamıştı.

ADANA (AA) - Kozan ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5 kişinin cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.Anadolu Haber Ajansı