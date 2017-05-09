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Açık havanın keyfini doyasıya çıkarmak için son 2 gün

09 Mayıs 2017 Salı 14:59
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Türkiye’nin en geniş kapsamlı Gastronomi festivali, Açık Hava Gurme Lezzetler Festivali GurmeFest – İstanbul için geri sayım başladı. Sarıyer Event Garden bahçelerinde ilk kez gerçekleşecek olan “GurmeFest İstanbul” 11- 14 Mayıs 2017 tarihleri arasında birbirinden renkli Showlarla yemek ve müzik tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Açık havanın keyfini doyasıya çıkarmak için son 2 gün
"GurmeFest – İstanbul",  ülkemizin sahip olduğu eşsiz lezzetlerin, kültürel çeşitliliğin ve Türk mutfağının yaşatılması amacıyla, 11- 14 Mayıs 2017 tarihleri arasında sizlerle buluşacak. Demos Uluslararası Fuarcılık ve Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen GurmeFest – İstanbul Türkiye’nin en geniş kapsamlı Gastronomi festivali olma özelliğini taşıyor. 

Eğlence, Müzik ve Gurme Lezzetler Sizi Bekliyor
Dünya lezzetleriyle birlikte tüm tatların yer verileceği Açık Hava Gurme Lezzetler Festivali GurmeFest – İstanbul’da ziyaretçileri birçok sürpriz bekliyor. Çocuklara yönelik etkinliklerin de olacağı Festival’de 4 gün boyunca; piknikler, sunumlar yapılacak, mutfak sırları paylaşılacak, klasik lezzetlerimiz hatırlanacak ve yeni lezzetler tanıtılacak. Ziyaretçilerin Festival alanında sergilenen ürünleri satın alma imkanları da olacak. Ayrıca çocuk eğlence parkı, şişme oyun aktiviteleri, macera parkları, tırmanma duvarlarının yer aldığı özel alanda 7’den 70’e herkes keyifli anlar yaşayacak. Gündüz grup konserleri, akşam konserleri ve DJ Performansları ile After Party’lerde müzik, GurmeFest – İstanbul’un vazgeçilmezi olacak. Her gün ayrı bir konseptle ziyaretçileri büyüleyecek isimler; ilk gün Grup Art İstanbul, ikinci gün "Türk-Rock" müziğinin sevilen ismi Özge Fışkın, üçüncü gün Türk-Pop müziğinin başarılı yorumcusu Zeynep Casalini ve son gün Latin Night Kapanış Partisi ile Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars sevenleriyle buluşacak. Müzik severler bahar ayının tadını doyasıya yaşayacaklar.

Sağlıklı Yaşamın Sırları GurmeFEST – İstanbul'da
İzlemekten keyif aldığınız isimler GurmeFest İstanbul’da sizleri bekliyor. Yemek sanatının usta ismi Sedef İybar “Sağlıklı Yemek Yapıyoruz” Gastro Show’unu, Belçikalı aşçı Bruno Van Damme özel tariflerini, Sağlık Bakanlığı spor elçisi Ece Vahapoğlu "Sağlıklı Yaşamda Cevizin Rolü " Elçin Oflaz ise "Mutfakta Raw Food Devrimi" konulu söyleşisinde sağlıklı yaşam sırlarını ziyaretçilerle paylaşacak. EKS Mutfak Akademisinden Chef Eyüp Kemal Sevinç, Chef’s Table Mutfak Akademisinden Chef Serkan Bozkurt, seminer, söyleşi ve atölye çalışmalarıyla evde et-yemek pişirme tekniklerini, mutfak ekonomisi ve sırlarını yemek tutkunlarıyla paylaşacak. Uzman konuklar, akademisyenler ve usta şeflerin liderliğinde gerçekleşecek söyleşi, panel ve gösterilerle unutulmaz anlar yaşayacaksınız.









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