Acar’ın mandala ajandaları ile toplantılarınızı renklendirin

Sektördeki önemli yatırımlarından biri olan Heidelberg Speedmaster CD 102 ile göz alıcı çalışmalara imza atan Acar Basım, yeni mandala ajandada da kusursuz işçiliği görmenize imkan tanıyor. Türkiye’de sadece sınırlı matbaaların yapabileceği metalize baskı ile göz alıcı bir kapağı bulunan mandala ajanda, Acar Basım’ın portföyünde yerini almaya hazırlanıyor.

Hindistan’dan tüm dünyaya yayılan mandala sanatını ajandalarına taşıyan Acar Basım, özellikle iş hayatında sıkıcı toplantıları keyifli hale getirmenize olanak tanıyor. Mandala ajanda ile renklendirdiğiniz sayfalar perforaj özelliği ile kolayca koparılabiliyor. Kabartmalı tasarımıyla farklı bir duruş kazanan mandala ajanda iş, okul veya gündelik ortamlarda dikkatleri üzerine çekecek.