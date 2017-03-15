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Acar Vipbox kutu üretiminde emin adımlarla ilerliyor

15 Mart 2017 Çarşamba 10:42
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Ağırlıklı olarak basım sanayiinde faaliyet gösteren Acar Group, prestijli kutu alanındaki çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kısa süre önce yaptığı yatırımla prestijli kutu pazarına Acar Vipbox adı ile adım atan Acar Group, yeni alternatif kutularıyla piyasayı canlandırmaya hazırlanıyor

Acar Vipbox kutu üretiminde emin adımlarla ilerliyor
Acar Group, matbaa ve basım sanayiinde bugüne kadar pek çok başarılı işe imza attı. Özellikle ajanda ve defter gibi kurumsal hediyelik pazarının öncü firmalarından biri olan Acar, prestijli kutu pazarındaki açığı görerek yatırımlarını bu alana yönlendirdi. Sadece iç pazarda değil dış pazarda da prestijli kutu alanında hizmet veren Acar Vipbox, kaliteli kutu tasarımlarıyla birçok firmanın tercihi oluyor.

Özellikle perakende sektöründe hızla artan rekabet, söz konusu ürünün görünümünü de önemli kılıyor. Firmalar, ürünlerinin ambalajlarına büyük bir hassasiyetle yaklaşırken Acar Vipbox, prestijli kutu alanında etkili bir çözüm sunuyor. Tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını analiz eden Acar Vipbox, Ar-Ge yatırımlarıyla sektördeki pasta payını artırmayı hedefliyor.
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