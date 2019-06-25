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ABD, S-400 konusunda diretiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz, geri adım atmayacağız." açıklamasının ardından ABD'nin NATO temsilcisi Hutchison, "Türkiye S-400 almaktan vazgeçmezse F-35 savaş uçaklarını kaybedecek" dedi.

ABD, S-400 konusunda diretiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz, geri adım atmayacağız." açıklamasının ardından ABD'nin NATO temsilcisi Hutchison, "Türkiye S-400 almaktan vazgeçmezse F-35 savaş uçaklarını kaybedecek" dedi.

25 Haziran 2019 Salı 14:10
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ABD, S-400 konusunda diretiyor

ABD'nin NATO Elçisi Kay Bailey Hutchison tarafından bugün yapılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasının devam etmesi halinde ABD'nin Türkiye'nin F-35 projesine dahil olmasına izin vermeyeceği belirtildi. 

'Bütün işaretlerin, Rusya’nın S-400’leri teslim edeceği yönünde olduğunu' söyleyen Hutchison, şunları söyledi:

"F-35 sistemi ile bağlantı kesilecektir, bu Rus sistemlerinin NATO içinde bulunması sonucu F-35’lerin etkilenmesine veya istikrarsızlaştırılmasına izin veremeyiz."

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