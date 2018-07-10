90 Yaşındaki Otokoç Otomotiv’de yeni yönetim

Türkiye’nin mega otomotiv perakendecisi ve lider araç kiralama şirketi Otokoç Otomotiv, dünyada değişen dinamikler doğrultusunda güncellediği büyüme stratejisine uygun olarak yeni bir organizasyon yapısı oluşturdu. Küresel şirket olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini farklı ülkelere taşıyan ve en son Mart ayında Avis Budget Group ortaklığıyla Yunanistan’da Olympic şirketini satın alan Otokoç Otomotiv, yeni yatırımıyla birlikte büyüyen organizasyonunu daha etkin yönetebilmek amacıyla Otomotiv Perakendeciliği ve Araç Kiralama yapılanmasında değişime gitti.

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, gerçekleştirilen atamalarla ilgili olarak “Türkiye’nin en köklü otomotiv şirketi olarak mobiliteyi temsil eden vizyonumuzla gelecek nesillere hizmet sunmaya hazırlanıyoruz. 90. yılımızda gerçekleştirdiğimiz yeni yurt dışı yatırımımızla birlikte hayata geçirdiğimiz organizasyonel yapı değişikliğinin ve yapılan yönetici atamalarının şirketimiz için hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Yeni organizasyonel yapıya göre; araç kiralama iş biriminde Otokoç Otomotiv Araç Kiralama Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici’nin yönetimi altında oluşturulan Araç Kiralama Direktörlüğü’ne Sabri Çimen getirildi. Sabri Çimen yurt içi araç kiralama ve araç paylaşım markaları Avis, Budget, Zipcar ve bunlara bağlı bayi operasyonlarından sorumlu olacak.

Otokoç Otomotiv’in Avis & Budget Group ile Yunanistan’da Olympic şirketinin satın alınması ile bu ülkedeki faaliyetlerini ise Yunanistan Ülke Direktörü olarak Andreas Taprantzis yönetecek.

Otokoç, Birmot, Otokoç Sigorta ve Otokoç Parça iş birimleri ise Otokoç Otomotiv Perakendeciliği Genel Müdür Yardımcılığı çatısı altında birleştirilerek Uğur Güven’in yönetimine verildi. Yeni yapılanma ile Birmot - Otomotiv Perakendeciliği Direktörü Çağrı Karaoğuz, Otokoç- Otomotiv Perakendeciliği Direktörü Tanıl Akçaoğlu oldu.

İnan Ekici - Otokoç Otomotiv Araç Kiralama Genel Müdür Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan İnan Ekici, Londra City, Koç Üniversitesi, Insead, Stanford ve Harvard Üniversiteleri’nde Liderlik, Yönetici Geliştirme, Makro Ekonomi, İnsan Kaynakları ve İşletme konularında eğitim aldı.

Kariyerine 1994 yılında Kıbrıs Kredi Bankası’nda yönetici asistanı olarak başlayan İnan Ekici, Ford Otomotiv A.Ş’de Bölge Satış Müdürü olarak çalıştı. 2001 – 2005 yılları arasında Otokoç Otomotiv’de sırasıyla Adana ve Ankara da Otokoç Şube Müdürü olarak görev yaptı. Ekici, 2005 yılından itibaren Avis, Avis Filo, Budget ve Zipcar araç kiralama ve Otokoç 2. El operasyonlarını yönetiyor. Türkiye, Yunanistan, Macaristan, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs ve Kuzey Irak olmak üzere toplam 9 ülkeden sorumlu yönetici olan Ekici aynı zamanda kullanılmış araç ve satış sonrası iş birimlerinden de sorumlu. İnan Ekici 2018 Mart ayı itibariyle Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.

Uğur Güven - Otomotiv Perakendeciliği Genel Müdür Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden 1986 yılında mezun olan Uğur Güven, kariyerine Standart Belde A.Ş’de başladıktan sonra otomotiv sektöründe sırasıyla Toyota Gökkuşağı Otomotiv, Ford Bozkurt Motorlu Araçlar A.Ş., Motor Ticaret A.Ş, Standart Motor A.Ş’de üst düzey yönetim görevlerinde bulunduktan sonra 2001- 2004 yılları arasında Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.’de Şube Müdürü görevini yürüttü. 2004-2018 yılları arasında Otokoç Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2004 yılından beri, Otokoç markası Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Güven, yeni yapılanma ile Otokoç Otomotiv’in tüm perakende operasyonlarından sorumlu hale geldi. Uğur Güven, aynı zamanda, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Çağrı Karaoğuz – Otomotiv Perakendeciliği Direktörü(Birmot)

Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan Çağrı Karaoğuz, 1995 yılında Otokoç Otomotiv‘de satış danışmanı olarak kariyerine başladı. 2002-2014 yılları arasında sırasıyla, Samsun, Konya, Antalya, İzmir, İstanbul Şube Müdürlüğü görevlerini yürüten Karaoğuz, 2014 yılında Birmot Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna getirildi. Çağrı Karaoğuz yeni yapılanma ile birlikte Birmot - Otomotiv Perakendeciliği Direktörü görevine atandı.

Tanıl Akçaoğlu- Otomotiv Perakendeciliği Direktörü (Otokoç)

1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun olan Tanıl Akçaoğlu kariyerine Renault Mais A.Ş’de Bölge Satış Sorumlusu olarak başladı. 2004-2008 yılları arasında Ankara Otokoç Satış Müdürlüğü görevini yürüten Akçaoğlu, 2008 – 2018 yılları arasında Ankara ve İstanbul Otokoç Sube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Akçaoğlu yeni yönetim yapılandırılması sonrasında Otokoç - Otomotiv Perakendeciliği Direktörlüğü görevine getirildi.

Sabri Çimen – Otokoç Otomotiv Araç Kiralama Direktörü (Yurt içi)

Sabri Çimen 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Çağdaş Yönetim Teknikleri üzerine Yüksek Lisans Eğitimini Marmara Üniversitesi, İmalat Mühendisliği üzerine Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. MBA derecesini 2007 yılında Koç Üniversitesi’nden aldı. 2013 - 2017 yılları arasında Ford Otomotiv Sanayi A.Ş’de Fabrika Müdürlüğü görevinin ardından 2017- 2018 yılları arasında Proje Koordinasyon Direktörlüğü görevini yürüten Çimen, Otokoç Otomotiv Yurt içi Araç Kiralama Direktörlüğü görevine getirildi.

Andreas Taprantzis – Yunanistan Ülke Direktörü

Andreas Taprantzis Kimya Mühendisliği üzerine yaptığı lisans eğitimini National Technical University of Athens’da tamamladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de aynı üniversitede alan Taprantzis, 2011-2014 yılları arasında Hellenik Republic Assets Development Fund’da Genel Müdür olarak görev yaptı. 2014-2018 yılları boyunca Olympic CTE SA’da CEO olarak görevini sürdüren Andreas Taprantzis yeni yönetim yapılandırılması ile Avis Yunanistan’ın Ülke Direktörü oldu.