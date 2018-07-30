59 ilde 137 mağaza

2018 yılında 20 yeni mağaza açma hedefiyle büyümesine devam eden Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli ve en yaygın ev güzelleştirme merkezi Tekzen, Tokat ve Ağrı Doğubayazıt’ta aynı anda açtığı 2 mağazayla 59 ilde 137 mağazaya ulaştı.



Çifte açılış ile 2 yeni ilde daha faaliyet göstermeye başlayan Tekzen, böylece Tokat ve Ağrı Doğubayazıt’ta da evlerini yenilemek ve güzelleştirmek isteyenlerin ilk durağı olacak. Tekzen, Türkiye’nin dört bir yanına yayılan mağazalarında müşterilerine 20 bini aşkın ürün çeşidiyle kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunuyor.

Tekzen, mağaza açılışlarına özel indirim kampanyası da düzenledi. 1.513 m2’lik Tokat mağazasında; Şiraz Beyaz 3'lü Avize 129,90 TL yerine 79,90 TL’ye, Karen Rio 65cm Banyo Dolabı 379,90 TL yerine 249,90 TL’ye, Goldmaster Gm-7448 Grante Tost Mak.1800w 199,90 TL yerine 99,90 TL’ye, Fantom Speedy Du2000 Elektrikli El Süpürgesi 149,90 TL yerine 69,90 TL’ye, Kamosonic Sanayi Tipi Vantilatör 45 Cm 199,90 TL yerine 69,90 TL’ye, Maestro 500w Darbeli Matkap 99,99 TL yerine 49,90 TL’ye, Aynalı Takı Dolabı Beyaz Enesse 149,90 TL yerine 79,90 TL’ye, İki Tabureli Mutfak Masa Seti 39,5*118*85cm 279,90 TL yerine 179,90 TL’ye, Tv Ünitesi Star Bianco-Venezia 130*47*180,5 Cm 479,90 TL yerine 299,90 TL’ye satışa sunuluyor.

Tekzen’in 632m2 satış alanına sahip Ağrı Doğubayazıt Ekspres mağazasında; Aynalı Portmanto Beyaz Venezia 100*35*180 Cm 299,90 TL yerine 159,90 TL’ye, Bodrum 4 Kapılı Gardırop Meşe Beyaz 140*53*182 Cm 449,90 TL yerine 349,90 TL’ye Fakir Dryjet Saç Kurutma Makinası 109,90 TL yerine 49,90 TL’ye, Karen Duru Asma Banyo Dolabı 80cm Açık Keten 599,00 TL yerine 399,90 TL’ye, Maestro 300w Elektrikli Vidalama 109,90 TL yerine 59,90 TL’ye, Avize Yakut üçlü Gümüş 199,90 TL yerine 99,90 TL fiyatları üzerinden satılacak.

Kampanya her iki mağazada da stoklarla sınırlı olacak.

Tekzen, Tokat ve Ağrı mağazalarında mobilyadan ev ve mutfak gereçlerine, inşaat ve tesisat malzemelerinden elektrik ve aydınlatma ürünlerine, bahçe dünyasından evcil hayvan dünyasına kadar çok geniş yelpazedeki binlerce çeşit ürünü aynı çatı altında sunuyor.