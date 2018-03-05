4.5G, Hayatın her yerinde

4.5G ile mobil iletişim hızları arttı. Özellikle görüntü aktarımında bu hız farkının avantajları daha iyi ortaya çıkıyor. Akıllı telefonlardan görüntülü aramalar daha kaliteli hale geldi. Ama 4.5G teknolojisinin kullanımı sadece bireysel alanda fark yaratmıyor. Kurumsal pek çok uygulamada da bu teknoloji çözüm sağlıyor. ADSL/VDSL, fiber gibi sabit internetin olmadığı yerlerde mobil teknolojiler devreye giriyor. Bu noktada da yüksek hız ve daha kaliteli bağlantı için 4.5G destekli bir SIM kart ile SIM kart destekli bir yönlendirici gerekiyor. Örneğin, şehirlerarası otobüslerde yolcuların yararlandığı WiFi ağı, bu teknoloji ve ürünler kullanılarak oluşturuluyor. Otobüs hareket halinde iken de internete erişip her tür işlemi yapmak mümkün oluyor.

Kablosuz ağ pazarının lideri olan TP-Link®’in SIM kart takılarak kullanılan 3G/4G yönlendiricileri bu tür uygulamalarda rahatlıkla kullanılıyor. TP-Link yetkilileri, özellikle son dönemde kurumların bu ürünleri farklı uygulamalarda tercih ettiklerini belirtiyorlar. Bu uygulamalar arasında da IP kamera projeleri başı çekiyor. Örneğin geniş alana yayılmış ve hem kapalı hem de açık bölümleri olan bir fabrikanın güvenliği için kurulan IP kameraların sürekli internete bağlı olması şart. Ancak kameranın olduğu her noktaya kablo ile internet götürmek mümkün olmayabiliyor ya da çok maliyetli olabiliyor. Bu tür durumlarda Archer MR200 gibi bir yönlendirici tercih ediliyor. İçine takılan SIM kart ile hızlı ve güvenli bir kablosuz ağ oluşturulan bu yönlendirici sayesinde IP kameralar sürekli çevrim-içi kalıyor ve görüntüleri istenilen noktaya aktarıyor. Otoyollardaki Mobese kameralarında da benzer çözümler kullanılıyor. Özellikle 4.5 teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte görüntü aktarımının da daha hızlı ve kaliteli hale gelmesiyle kamera uygulamalarında mobil teknolojilerinin kullanımının arttığın söyleyen TP-Link yetkilileri, 3G/4G yönlendiricilerin bu uygulamaların yanı sıra kablo ile internetin ulaşamadığı her yerde, kırsal kesimde, şantiyelerde, tekne ve karavanlarda özellikle tercih edildiğini belirtiyorlar. TP-Link’in içine SIM kart takılarak çalışan yönlendirici ailesi tüketicilere farklı modeller ile seçenek sunuyor ve çözüm sağlıyor.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.tp-link.com/tr/products/list-4691.html