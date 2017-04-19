banner197
Ana SayfaGÜNCEL

39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği

19 Nisan 2017 Çarşamba 11:34
Bu haber 97 kez okundu

- Nevşehir Valisi Aktaş ve Belediye Başkanı Ünver, TRT'nin bu yıl "Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla düzenlediği şenlik kapsamında dünya çocuklarını kabul etti

39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, TRT'nin bu yıl "Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla ve 26 ülkeden heyetlerin katılımıyla düzenlediği, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" etkinlikleri kapsamında, dünya çocuklarını kabul etti.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki kabul törenine, şenliğe iştirak eden ülkelerden birer öğrenci ile ev sahipliği yapan kardeş öğrenciler katıldı.

Ülkelerinden getirdikleri hediyeleri Aktaş ve Ünver'e takdim eden konuk çocuklara, yöreye özgü hediyeler verildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, TBMM'nin açılmasıyla beraber Türk çocuklarına armağan ettiği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı", 39 yıldır TRT'nin organizasyonuyla "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" adı altında uluslararası düzeyde kutlanıyor.

Uluslararası düzeyde kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı niteliği taşıyan şenlik, çocuklar arasında kardeşlik, sevgi ve dostluk bağlarını geliştirerek, barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenleniyor.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.