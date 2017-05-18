ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gümrük Muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanında Mısır'dan gelen 5 konteyner içerisinde yaklaşık 3 milyon paket kaçak sigara yakalandığını belirterek, "Konteyner ve Liman Takip Sistemi'nin meyvesi ilk aydan alındı. Hedefimiz 2017 yılı sonunda sistemi tüm limanlarda hayata geçirmek." ifadelerini kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüfenkci, Ambarlı Limanı'nda yaklaşık 3 milyon paket kaçak sigaranın ele geçirilmesinde emeği geçen ekipleri kutladı. Konteyner ve Liman Takip Sistemi'nin meyvesinin ilk aydan alındığına işaret eden Tüfenkci, 2017 yılı sonunda söz konusu sistemi tüm limanlarda kullanmayı amaçladıklarını kaydetti.

Tüfenkci, sistemle Türkiye'ye giriş yapan eşyanın limana gelişinden ayrılışına kadar gerçekleştirilen tüm işlemlerin gümrük idaresince elektronik ortamda takibinin amaçlandığını belirtti.

Söz konusu sistem sayesinde gümrük denetimlerinin etkinliğinin artırıldığına dikkati çeken Tüfenkci, limanda işlemlerin hız kazanmasıyla firmalara zaman ve maliyet avantajı sağlandığını vurguladı. Tüfenkci, "Konteyner ve Liman Takip Sistemi konteyner trafiğinin yaklaşık yüzde 60'nı oluşturan Mersin Limanı, Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne bağlı limanlar ve Gemlik Gümrük Müdürlüğüne bağlı limanlarda uygulanıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Konteyner ve Liman Takip Sistemi, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı limanlarda bir ay önce uygulanmaya başlandı. Mısır'dan gelen 5 adet konteynerin liman kapısı çıkış fişlerinin sahte olabileceğinden şüphelenen Gümrük Muhafaza ekipleri, konteynerleri X-Ray taramasına yönlendirdi. Konteynerlerin oto yedek parçası taşıdığı beyan edilmişti ancak yapılan aramalarda kaçak sigarayla dolu olduğu görüldü. Böylece sistem sayesinde 5 konteyner dolusu yaklaşık 3 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi.

Anadolu Haber Ajansı