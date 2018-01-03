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2017 İHRACATI 157.1 MİLYAR DOLAR OLDU

2017 yılı ihracatı 157,1 milyar dolar ile tarihin en yüksek ikinci seviyesinde gerçekleşti. 2017 Aralık ayı ise 13,5 milyar dolar ile tüm zamanların en çok ihracat yapılan aralık ayı oldu.

2017 İHRACATI 157.1 MİLYAR DOLAR OLDU

2017 yılı ihracatı 157,1 milyar dolar ile tarihin en yüksek ikinci seviyesinde gerçekleşti. 2017 Aralık ayı ise 13,5 milyar dolar ile tüm zamanların en çok ihracat yapılan aralık ayı oldu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:20
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2017 İHRACATI 157.1 MİLYAR DOLAR OLDU

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2017 Aralık ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Buna göre, aralık ayı ihracatı yüzde 10,1 artışla 13,5 milyar dolar oldu. 2017 yılı ihracatı da TİM'in kapsamına girmeyen kalemlerle birlikte 157,1 milyar dolara ulaştı.

Böylece aralık ayı tüm zamanların en çok ihracat yapılan aralık ayı olurken, 2017 yılında da tarihin en yüksek ikinci ihracat rakamı kaydedilmiş oldu. TİM verilerine göre ihracat rekoru 157,6 milyar dolar ile 2014 yılında gelmişti.

İhracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "2018 yılında her ay ihracatı açıkladığımızda tarihi rekor olacak. 170 milyar dolarlık ihracata doğru hızla devam edeceğiz" dedi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "2017 ihracatta atılım yılı olacak demiştik. İhracatçılar olarak sözümüzü tuttuk. Bu sene 170 milyar dolarlık ihracat rakamını aşarak 2014'deki yıllık ihracat rekorunu da kıracağız. 2018 ihracatta rekorlar yılı olacak. Yıllık, aylık bazda, ihracatçı sayısı ve ihraç pazarlarında tüm rekorları alt üst edeceğiz" şeklinde konuştu.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 03.01.2018 12:02
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