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2016, AvivaSA’nın yılı oldu

23 Şubat 2017 Perşembe 13:23
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AvivaSA CEO'su Fırat Kuruca: "Bireylere, bireysel emeklilik konusuna, gelecekleri için kendileriyle yaptıkları bir sözleşme olarak bakmalarını öneriyorum."

2016, AvivaSA'nın yılı oldu
Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sektörünün lider şirketi AvivaSA Emeklilik ve Hayat,2016 yılı finansal sonuçlarını açıkladı.



AvivaSA, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM)’nin 2016 yıllık bazdaki verilerine göre, fon büyüklüğünde ulaştığı 11,8 milyar TL ve yüzde 19,4 pazar payıyla; 2015’deki sektör liderliğini, 2016 yılında da sürdürdü.



Toplam 18 firmanın faaliyet gösterdiği bireysel emeklilik sektöründe AvivaSA, fon büyüklüğünde yüzde 28 ve katılımcı sayısında yüzde 6 büyüme yakaladı. Firma, katılımcı sayısında ise, 876 bin kişi seviyelerine ulaştı.



2016, AvivaSA’nın yılı oldu



Konuyla ilgili bir açıklama yapan AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, 2016 yılının, aynı 2015’te olduğu gibi, AvivaSA’nın yılı olduğunu vurgulayarak; “2015’teki güçlü büyüme performansımızı ve liderliğimizi, 2016 yılında da devam ettirdik. 2017 yılında BES’teki liderliğimizi, Otomatik Katılımda da sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimizi destekleyen en önemli gösterge, yeni uygulamada, aralarında ülkemizin dev holdinglerinin de yer aldığı 130 firmanın bizi tercih etmesi oldu.” dedi.



Borsadan daha yüksek getiri



AvivaSA’nın hisse senetleri ve karlılığı konularında da bilgiler veren Kuruca, şunları söyledi: “2016 yılında hisse senetlerimiz yüzde 16 değer kazandı. Aynı dönemde hisse senedi piyasasının kazancı ise yüzde 9 olarak gerçekleşti. Daha uzun vadeli bakıldığında ise, Kasım 2014’teki halka arzdan, Aralık 2016 sonuna kadar geçen sürede, AvivaSA hisse senetleri, yatırımcısına yüzde 38 getiri sağlarken; aynı dönemde hisse senedi piyasaları ise yüzde 3 değer kaybetti. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ışığında yapılan hesaplamalara göre ise, firmamızın yıl sonu vergi öncesi karı 132,2 milyon TL, net kar seviyesi ise 105 milyon TL olarak gerçekleşti.”



Otomatik Katılım büyük fırsat



AvivaSA olarak katılımcılarına sadece poliçe satmadıklarını; kendilerini tercih eden 2 milyonu aşkın insanı, belirsizlik korkusundan kurtararak, geleceklerini güvence altına aldıklarını vurgulayan Kuruca, sözlerine şöyle devam etti: “Müşterilerimize, bireysel emeklilik sözleşmelerine, gelecekleri için kendileriyle yaptıkları bir sözleşme olarak bakmalarını öneriyorum. Ülkemiz maalesef, hem yurtiçi tasarruf ve hem de emeklilik dönemi bireysel tasarruf oranı düşük bir ülke. Ayrıca, sigorta penetrasyon oranı açısından da, Avrupa’ya nazaran henüz yolun başındayız. BES ve yılbaşında uygulamaya konan Otomatik Katılımın tasarruf bilincinin artmasına ve açığın kapanmasına çok önemli katkıları olacak. Geçen sene Ekim ayında sonuçlarını açıkladığımız Emeklilik Dönemi Tasarruf Açığı araştırmamızda, Türkiye’nin her yıl kişi başı 3.200 Euro, toplamda ise 125,2 milyar Euro ek tasarruf yapması gerektiği ortaya çıktı. Otomatik Katılım gibi uygulamalar, İngiltere benzeri dünya örneklerinin gösterdiği gibi, bu açığın düşürülmesinde en etkili yöntemler arasında yer alıyor. Bireylerin, şu andaki yaşam düzeylerini, emekliliklerinde de sürdürebilmeleri için BES ve Otomatik Katılım büyük bir fırsat.”
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