ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Orgeneral Akar, mesajında vatan topraklarını paha biçilmez ve mübarek kılan şehitlerin kahramanlıkları sayesinde yedi düvele karşı kazanılan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde canlarını feda eden şehitleri, Şehitleri Anma Günü dolayısıyla minnet ve rahmetle andığını bildirdi.

Milletin ve askerlerin vatanı ve yüce değerleri uğruna canlarını esirgemediğini belirten Akar, ebedi Başkomutan Atatürk'ün, "Ben, gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim." sözlerinde anlamını bulan fedakarlıklardan çekinmediğini, böylece yaşanan sayısız kahramanlıkların, milletin en yüksek başarı örnekleri olarak tarihin altın sayfalarına yazıldığını kaydetti.

"Çanakkale'den terörle mücadele ve Fırat Kalkanı Harekatı'na kadar, can verip kan dökerek var olunduğunu kadirşinas Türk milleti, asla unutmayacaktır." ifadelerini kullanan Orgeneral Akar, zorlu mücadelelerin yarınlara ışık tutacak anlayış ve ruh yüceliğini de ortaya koyduğunu vurguladı.

Seyit Onbaşı'ya 275 kiloluk top mermisini namluya sürme kudretini veren, Yahya Çavuşlarla Mehmetçik'in göğsünde sembolleşerek Çanakkale'yi geçilmez kılan gücün o ruh yüceliğinde saklı olduğuna dikkati çeken Akar, "Bu asil millet en son 15 Temmuz'da, Çanakkale ruhunun dipdiri yaşadığını ve sonsuza kadar da yaşamaya devam edeceğini bütün dünyaya göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Mehmetçik'in yüksek karakterini, bir kez daha gösterdiniz"

Vatan uğruna şehit olanların yüreklerinde taşıdıkları vatan, millet ve bayrak sevgisiyle yurdun dört bir köşesinde ve sınır ötesinde büyük bir cesaret ve kahramanlığın timsali olduğunu belirten Akar, "Giriştiğiniz her mücadelede hafızalardan silinmeyecek destanlar yazarak düşmana, teröriste ve haine aman vermediniz. Aynı zamanda, bir tek masum insana bile zarar vermeyen hassasiyetinizle peygamber ocağı olarak da bilinen şanlı ordumuzun ruhunu temsil eden Mehmetçik'in yüksek karakterini, bir kez daha gösterdiniz." açıklamasında bulundu.

Orgeneral Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ortaya koyduğunuz cesaret ve kahramanlıklar karşısında toplar, tanklar, uçaklar ve tüm silahlar anlamını yitirdi. İnsana özgü hiçbir değeri içinde barındırmayan ve hiçbir kuralı tanımayan terörist saldırılar, karşınızda etkisiz kaldı. Sayenizde zafer, mertlikle kucaklaştı, ölüm, şehadetinizle yüceldi. Kumaş, mübarek kanınızla bayraklaştı ve üzerinde yaşadığımız topraklar, böylece vatan olma şerefine ulaştı.

Gücünü, caydırıcılığını ve saygınlığını asil Türk milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin bekasının, milletimizin birliğinin teminatı olmaya, atalarımızın, evlatlarımızın düşman bayrağını bağrına diktirmediği vatan topraklarının bütünlüğünün ve sınırları kanla çizilen ülkemizin güvenliğinin, kısacası egemenlik ve bağımsızlığının muhafızı olmaya devam edecektir."

"Ruhlarınız şad olsun. Aziz hatıralarınız önünde saygı ve minnetle eğiliyorum." ifadelerini kullanan Orgeneral Akar, bu anlamlı gün vesilesiyle ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere yurdun her karışında ve dünyanın dört bir köşesinde şehitliklerde görevini yapmış olmanın haklı huzuru içinde yatan kahraman şehitleri minnetle yad ettiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, şunları kaydetti:

"Özellikle son dönemde teröre karşı verdiğimiz zorlu mücadelede yitirilen kahraman silah ve çalışma arkadaşlarımızı, jandarmalarımızı, polislerimizi, güvenlik korucularımızı, diğer kamu görevlilerimizi, terör şehidi tüm vatandaşlarımızı, ihanete ve aldanmışlığa 'Dur' diyen 15 Temmuz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi, 18 Mart Şehitler Günü'nde bir kez daha rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin çok kıymetli aile bireylerine, Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli mensuplarına sağlık ve esenlikler diliyorum."

Anadolu Haber Ajansı