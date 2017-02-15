15 Temmuz şehitleri anısına pul tasarım yarışması

ANKARA (AA) - PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, 15 Temmuz 2017 tarihinde tedavüle sunulacak "Demokrasi ve Şehitler Günü" konulu anma pulu için tasarım yarışması düzenlediklerini bildirdi.

Bozgeyik, yazılı açıklamasında, vatan hainlerinin darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 tarihinde 40 bin kişilik PTT AŞ ailesinin büyük Türk milletiyle birlikte milli irade ve demokrasiye sahip çıktığını ifade etti.

Teşkilatın, 176 yıllık geçmişinde olduğu gibi 15 Temmuz gecesi ve sonrasında da ülkesi ve milletiyle omuz omuza verdiğine dikkati çeken Bozgeyik, PTT AŞ'nin 15 Temmuz 2017 tarihinde tedavüle sunulacak "Demokrasi ve Şehitler Günü" konulu anma pulu için bir tasarım yarışması düzenlediğini kaydetti.

Bozgeyik, Pul Tasarım Yarışması'nın her yaştan vatandaşa açık olduğunu belirterek, "Pul ve tasarıma ilgi duyan herkesi yarışmaya katılmaya ve 15 Temmuz’da milletimizin yazdığı demokrasi destanını pullarda da ölümsüzleştirmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kamuoyunun pul ve pulculuğa ilgisini artırmak, pullar ile kültürel değerleri öne çıkararak demokrasi ve milli irade bilincinin gelişmesine katkı sağlamak ve 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla açılan yarışmada, tema olarak, 15 Temmuz günü işlenecek.

Başlama tarihi 20 Şubat, eserlerin son teslim tarihi 20 Nisan olarak belirlenen PTT AŞ Pul Tasarım Yarışması’na seçici kurul üyeleri ile birinci derecede yakınlıkları olanlar dışında her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılabilecek. Yarışma, 1 Ocak 2002 tarihi öncesi ve sonrası doğumlular olmak üzere iki yaş kategorisinde gerçekleştirilecek. Her yarışmacı istediği sayıda eserle başvuruda bulunabilecek.

Yarışmanın 1 Ocak 2002 tarihi sonrası doğumlular kategorisinde birincilik ödülü 3 bin lira, ikincilik ödülü 2 bin lira, üçüncülük ödülü bin lira, PTT AŞ Özel Ödülü bin lira olacak.

1 Ocak 2002 tarihi öncesi doğumlular kategorisinde ise birincilik ödülü 5 bin lira, ikincilik ödülü 4 bin lira, üçüncülük ödülü 3 bin lira, PTT AŞ Özel Ödülü 2 bin lira olacak. Ödül töreni 15 Temmuz 2017 tarihinde düzenlenecek.

- Ulusal Bahar Pul Sergisi

Öte yandan, PTT AŞ, 15-18 Şubat 2017 tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiltere Filateli Toplulukları Birliği tarafından organize edilen "Osmanlı İmparatorluğuna ve Bağlı Devletlere ait Pullar" konulu pul sergisine, Osmanlı konulu pul föyleri ile katılım sağlayacak.

Söz konusu sergide "Ulusal Bahar Pul Sergisi 15-18.02.2017 Londra" ibareli özel tarih damgası da kullandırılacak.

Ayrıca, şirket tarafından daha önce tedavüle sunulan "Osmanlı" konulu pullardan oluşan 14 çeşit özel portföy, ayrıca Türk pulunun çıkarılmaya başlandığı ilk yıllarda çalışmaları yapılan pul eskizlerine ait görsellerden oluşan akordeon 10'lu posta kartı satışa sunulacak. Konuya ilişkin özel tarih damgalı zarflar 2 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.

Anadolu Haber Ajansı