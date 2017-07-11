15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILIYOR

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliğine ziyarette bulunuyor.

Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliğine ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım geldi. Yıldırım, ziyaret için şehitliğe gelen vatandaşları selamladı, çocuklarına oyuncak dağıttı. Yıldırım daha sonra, şehitlik girişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı.

Karşılamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra şehitliğe geçti. Ziyaret devam ediyor.

Bu arada, ziyaret dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Anma dolayısıyla şehitliğe ziyarete gelen çok sayıda vatandaş da "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Anadolu Haber Ajansı