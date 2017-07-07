14. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması sonuçlandı

Türkiye’nin lider lojistik şirketi Mars Logistics, “Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması” ile sektörde farkındalık yaratmaya devam ediyor. Mars Logistics ve Lojistikçiler Derneği (LODER) katkılarıyla bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Üniversitelerarası Vaka Yarışması’na yaklaşık 1000 öğrenci başvurdu. 6 Temmuz Perşembe günü Florya Elite World Business Hotel’de gerçekleştirilen yarışmanın final etabına değerlendirme ve elemeler sonucunda 6 takım, toplam 18 öğrenci katıldı.

Gün boyu sunumların gerçekleştiği ve 3 kategoride öğrencilerin mücadele ettiği yarışmada; A Kategorisinden İstanbul Üniversitesi Ulaştırma Ve Lojistik Fakültesi, B kategorisinden İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü ve C kategorisinden ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dalaman MYO Lojistik Programı kazananlar oldu. Kazanan takımlara 3 bin TL para ödülü Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar, LODER Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ve yarışma jürisinde yer alan akademisyenler tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar, gelenekselleşen ve Türkiye’de lojistik sektörüne artı değer katan bu yarışmayı 14 yıldır hayata geçirmekten dolayı memnun olduklarını ifade ederek şunları söyledi: “LODER ile birlikte tam 14 yıldır birlikte düzenlediğimiz “Lojistik Vaka Yarışması”, bugün referans olarak gösterilen bir yarışma haline geldi. Sektörümüze bu anlamda verdiğimiz katkı bizler için memnuniyet verici. Büyük bir heyecanla düzenlediğimiz yarışmamızın daha uzun yıllar sürmesini diliyorum” dedi.