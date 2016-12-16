10 yerinden bıçaklanan kadın yaşadıklarını anlattı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de geçen hafta bir erkek tarafından 10 yerinden bıçaklanan Serpil Kabak, şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra şikayet etmemesi yönünde kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, hastanede yaklaşık 10 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilen 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Kabak'ı Fevziçakmak Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında konuşan Kabak, şu anda cezaevinde bulunan şüpheli S.A. (47) tarafından uzun süredir taciz edildiğini, kendisinin ve ailesinin ölümle tehdit edildiğini öne sürdü.

Olay günü saat 05.30'da işe gitmek üzere evden çıktığını anlatan Kabak, şunları söyledi:

"Daha önceden onu polise şikayet edeceğimi söylemiştim. Başına geleceği öğrenince 'Seni ortadan kaldıracağım.' dedi. Sabahın erken saatlerinde işe giderken beni aracına bindirip zorla evine götürdü. Şah damarıma bıçağı sapladı. Elde edemeyince bıçaklamaya devam etti. Yalvardım, 'Sana bir zararım yok.' dedim. 'Seni yaşatmayacağım, öldüreceğim.' dedi. Defalarca bıçakladı. 10 yerimden bıçakladı sonra oturup ölmemi bekledi. Canımla cebelleşirken Kur'an-ı Kerim getirerek el bastırdı. 'Benim yaptığımı söylemeyeceksin, beni şikayet etmeyeceksin. Eğer beni ihbar edersen 50 sene de hapis yatsam çıkar sülaleni kazırım, gider paşalar gibi yatarım.' dedi."

Kabak, olayın ardından çok mağduriyet yaşadığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Senelerdir tanıdığımız insan. Bu kadar ne düşmanlığı vardı, bilmiyorum. Artık bitkin hale gelince kendisi 112 acil servis ekiplerini arayıp ortadan kayboldu. Herhalde öldüğümü düşündü. Benden sonra başkalarının canı yanmasın. Devletime ve milletime güveniyorum. Devletim benim arkamda olacaktır. Ben kötü bir şey yapmadım."

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise ziyaretten önce olayı net olarak bilmediğini aktararak "Çok ciddi bir olay. Darp, tehdit ve öldürmeye teşebbüs var. Olayı dinleyince çok etkilendim. Bu olayda bir ailenin hasar alması son derece üzüntü verici bir konu. Umuyorum ki bununla ilgili yargıdan önemli kararlar çıksın." diye konuştu.

- Olay

Sütlüce Mahallesi Gökdere Sokak'taki bir evde Serpil Kabak, şüpheli S.A. (47) tarafından 6 Aralık'ta bıçaklanmıştı. 10 yerinden bıçaklanan Kabak, 112 acil servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Olayın ardından kaçtığı iddia edilen şüpheli, 9 Aralık'ta polis ekiplerince yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Anadolu Haber Ajansı