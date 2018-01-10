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10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu ile bir çok il ve ilçenin Belediye Başkanları 10 Ocak Çalışan Gazetecileri günü dolayısıyla kutlama mesajları yayınladılar.

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu ile bir çok il ve ilçenin Belediye Başkanları 10 Ocak Çalışan Gazetecileri günü dolayısıyla kutlama mesajları yayınladılar.

10 Ocak 2018 Çarşamba 13:51
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10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

Ülkemizde 4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemenin Resmi gazetede yayınlanışı nedeniyle 10 Ocak günü kutlama günü olmuştur. O günden bu yana 10 Ocak çalışan gazeteciler günü olarak mesleki dayanışma için kutlanıyor. Bir çok kamu ve özel sektör temsilcileri bu güne değer vererek çalışan gazeteciler ile çeşitli platformlarda dayanışma toplantıları düzenlemektedirler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,yayımladığı kutlama mesajında,  "Siyasi hayatım boyunca, şahsımın da zaman zaman medyadan zarar görmesine rağmen, farklı seslerin, farklı kültürlerin kendini ifade edebilmesi, fikirlerini rahatlıkla söyleyebilmesi için mücadeleler verdim, vermeye devam ediyorum." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kahraman ise mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ayrımcılık yapmadan, nefret dili kullanmadan, tarafsız bir şekilde yapılan bu güzide gazetecilik mesleğinin son derece saygın olması gerektiğine içtenlikle inanıyorum." 

Başbakan Yıldırım da kutlama mesajında, "AK Parti hükümetleri olarak özgürlük alanlarını genişletmek ve basın çalışanlarının karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak için 15 yıldır bütün imkanlarımızı seferber etmekteyiz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazetecilerin özgürce haber yapmasını sağlamak demokrasinin olmazsa olmazıdır. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, gazeteciliğin suç olmadığını bir kez daha tüm dünyaya haykırıyorum." ifadelerini kullandı.

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