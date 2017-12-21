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Toyota’dan “Güvenli Kullan” Daha Az Sigorta Primi Öde Sistemi Geliyor

Toyota, Aioi Nissay Dowa Sigorta şirketiyle birlikte bir yeniliğe imza atarak, Japonya’nın sürücü davranışını baz alan ilk telematik otomobil sigortasını oluşturdu.

Toyota’dan “Güvenli Kullan” Daha Az Sigorta Primi Öde Sistemi Geliyor

Toyota, Aioi Nissay Dowa Sigorta şirketiyle birlikte bir yeniliğe imza atarak, Japonya’nın sürücü davranışını baz alan ilk telematik otomobil sigortasını oluşturdu.

21 Aralık 2017 Perşembe 17:11
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Toyota’dan “Güvenli Kullan” Daha Az Sigorta Primi Öde Sistemi Geliyor

 15 Ocak 2018’den itibaren ilk olarak Japonya’da satışa sunulacak olan ve nisan ayı ile birlikte devreye alınması planlanan yeni nesil sigorta sistemi, Toyota’nın sürekli internete bağlı kalabilen teknolojilerine sahip modellerinde kullanılacak.

Sürücünün davranışlarını kaydeden ve bunu bir merkeze göndererek değerlendirme yapan bu yeni sistem sayesinde, her ay sürücünün kullanım performansına göre sigorta primleri belirlenecek. Böylece sigorta primlerinde yüzde 80’e varan oranlarda indirim sağlanmış olacak.

“Sıfır Ölümlü Kaza Hedefi” ile ilgili olarak çalışmalarını ara vermeden sürdüren Toyota, bu uygulaması ile sürücünün güvenli ve hatasız bir sürüş sergilediği durumlarda, hem kullanıma bağlı sigorta primleri aşağı çekmeye hem de trafikte kazaları minimuma indirmeyi hedefliyor.

Sürücü davranışını baz alan ilk telematik otomobil sigortası ile birlikte Japonya’da daha güvenli bir trafik çevresi yaratılması sağlanırken, trafikte güvenli sürüşün önemi konusunda farkındalık yaratılması da amaçlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Toyota
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