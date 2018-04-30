TEKSAN SEKTÖRDEKİ GARANTİ ÇITASINI 5 YILA YÜKSELTTİ

Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemi sayesinde ürünün çalışma performansı sahaya inmeden bilgisayar, tablet veya akıllı telefon üzerinden sürekli kontrol altında tutulabiliyor ve gerektiği durumlarda uzaktan müdahale edilebiliyor. Üstelik sistem herhangi bir yazılım yüklemesi de gerektirmiyor.
Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemi sayesinde ürünün çalışma performansı sahaya inmeden bilgisayar, tablet veya akıllı telefon üzerinden sürekli kontrol altında tutulabiliyor ve gerektiği durumlarda uzaktan müdahale edilebiliyor. Üstelik sistem herhangi bir yazılım yüklemesi de gerektirmiyor.