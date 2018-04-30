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TEKSAN SEKTÖRDEKİ GARANTİ ÇITASINI 5 YILA YÜKSELTTİ

Kaliteli ürünleri ve öncü kimliğiyle öne çıkan Teksan Jeneratör, sektörde bir ilki gerçekleştirerek garanti çıtasını 5 yıla yükseltti. Teksan, 2018 yılı itibariyle yeni jeneratör alımlarında 5 yıllık bakım sözleşmesi imzalayanlara 2 yerine 5 yıl garanti veriyor. Üstelik yoğun ilgi gören uygulamadan yılsonuna kadar yararlanan herkese Teksan’ın ayrıcalıklı hizmetlerinden biri olan Uzaktan İzleme ve Kontrol modülü de hediye…

TEKSAN SEKTÖRDEKİ GARANTİ ÇITASINI 5 YILA YÜKSELTTİ

Kaliteli ürünleri ve öncü kimliğiyle öne çıkan Teksan Jeneratör, sektörde bir ilki gerçekleştirerek garanti çıtasını 5 yıla yükseltti. Teksan, 2018 yılı itibariyle yeni jeneratör alımlarında 5 yıllık bakım sözleşmesi imzalayanlara 2 yerine 5 yıl garanti veriyor. Üstelik yoğun ilgi gören uygulamadan yılsonuna kadar yararlanan herkese Teksan’ın ayrıcalıklı hizmetlerinden biri olan Uzaktan İzleme ve Kontrol modülü de hediye…

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:24
1349 Okunma
TEKSAN SEKTÖRDEKİ GARANTİ ÇITASINI 5 YILA YÜKSELTTİ

Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemi sayesinde ürünün çalışma performansı sahaya inmeden bilgisayar, tablet veya akıllı telefon üzerinden sürekli kontrol altında tutulabiliyor ve gerektiği durumlarda uzaktan müdahale edilebiliyor. Üstelik sistem herhangi bir yazılım yüklemesi de gerektirmiyor.
 

Son Güncelleme: 30.04.2018 18:18
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