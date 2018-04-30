TEKSAN SEKTÖRDEKİ GARANTİ ÇITASINI 5 YILA YÜKSELTTİ

Kaliteli ürünleri ve öncü kimliğiyle öne çıkan Teksan Jeneratör, sektörde bir ilki gerçekleştirerek garanti çıtasını 5 yıla yükseltti. Teksan, 2018 yılı itibariyle yeni jeneratör alımlarında 5 yıllık bakım sözleşmesi imzalayanlara 2 yerine 5 yıl garanti veriyor. Üstelik yoğun ilgi gören uygulamadan yılsonuna kadar yararlanan herkese Teksan’ın ayrıcalıklı hizmetlerinden biri olan Uzaktan İzleme ve Kontrol modülü de hediye…