Nisanda dış ticaret açığı 6,65 milyar dolar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, nisan ayın ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Öncü olarak kabul edilen verilere göre, nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 32,83 artış göstererek 6 milyar 652 milyon dolara çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nisan ayında ihracatımız tüm nisan ayları içinde en yüksek seviyeye ulaştı. 2018 yılı Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,59 artarak, 13 milyar 879 milyon dolar oldu. İhracatımız son 12 aylık dönemde bir önceki yıla göre yüzde 10,2 oranında artış ile 161 milyar 395 milyon dolar seviyesine yükseldi. 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 8,9 artarak 55 milyar 64 milyon dolar oldu" denildi.

Açıklamada ithalatın yüzde 15,42 artış kaydederek 20 milyar 531 milyon dolar seviyesine yükseldiği belirtilerek, "Dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre % 12,56 artarak 34 milyar 410 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 67,6 oldu" ifadeleri kullanıldı.

