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Derin bakışlar için yoğun siyah etki

Eyeliner, dikkat çekici bir göz makyajının tamamlayıcı unsurlarından biri. Eyeliner, bakışlarda derin bir etki sağlarken ince ya da kalın uygulama şekilleri ile göz yapısını en güzel şekilde ortaya çıkarıyor. Farmasi’nin derin bakışlar için geliştirdiği; Farmasi Make Up Inkliner ve Farmasi Make Up Artliner Kalem Eyeliner, suya dayanıklı formülü ve yoğun siyah renkleriyle  mükemmel bakışlara sahip olmanıza yardımcı oluyor.

Derin bakışlar için yoğun siyah etki

Eyeliner, dikkat çekici bir göz makyajının tamamlayıcı unsurlarından biri. Eyeliner, bakışlarda derin bir etki sağlarken ince ya da kalın uygulama şekilleri ile göz yapısını en güzel şekilde ortaya çıkarıyor. Farmasi’nin derin bakışlar için geliştirdiği; Farmasi Make Up Inkliner ve Farmasi Make Up Artliner Kalem Eyeliner, suya dayanıklı formülü ve yoğun siyah renkleriyle  mükemmel bakışlara sahip olmanıza yardımcı oluyor.

25 Eylül 2018 Salı 12:00
7416 Okunma
Derin bakışlar için yoğun siyah etki

Makyajın havasını değiştiren eyeliner uygulaması koyu ve belirgin çizgilerle gözlerde büyüleyici bir etki yaratıyor. Farmasi Make Up Inkliner ve Artliner Kalem Eyeliner bu etkiyi mat ve yoğun siyah renk veren yapısıyla daha da öne çıkarıyor. 

Kolay uygulama kusursuz sonuç
Eyeliner sürmek çoğu kadın tarafından zor olarak ifade edilir. Fakat Farmasi Make Up Inkliner’ın ince ve ekstra yumuşak ucu sayesinde eşit çizgiler çizebilir, yoğun siyah rengi ile derin bakışlara sahip olabilirsiniz. Far üzerinde bile yüksek renk verimi sağlayan Farmasi Make Up Inkliner 24 saat kalıcılığı ile tüm gün bulaşma yapmadan makyajınızın mükemmelliğini sürdürüyor. 

Mükemmel çizgiler
Farmasi Make Up Artliner Kalem Eyeliner, kalın ucu sayesinde tek seferde ister ince isterseniz kalın çizgilere sahip olmanıza yardım ediyor. Kesintisiz ve yoğun renk veren yapısı ile bulaşma yapmadan makyajınızın tüm gün kusursuz görünmesini sağlıyor. Farmasi Make Up Artliner Kalem Eyeliner ile gözlerinizde yaratmak istediğiniz etkiye kolayca ulaşabilirsiniz. 

Farmasi Farmasi Inkliner Eylül katalog fiyatı ; 16,99 TL
Farmasi Artliner Kalem Eyeliner Eylül katalog fiyatı ; 14,99 TL
 

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