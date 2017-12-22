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AMAC Aerospace’in Türkiye yatırımları devam ediyor

Amac Aerospace Turkey’in 15 milyon USD yatırımla tamamladığı Milas – Bodrum Havalimanı’nda bulunan hangarı hizmete başladı. İlk olarak Tailwind Havayolları’nın Boeing 737 tipi uçağının bakımına başlanan hangarın aynı anda 20 özel jete bakım kapasitesi de bulunuyor.

AMAC Aerospace’in Türkiye yatırımları devam ediyor

Amac Aerospace Turkey’in 15 milyon USD yatırımla tamamladığı Milas – Bodrum Havalimanı’nda bulunan hangarı hizmete başladı. İlk olarak Tailwind Havayolları’nın Boeing 737 tipi uçağının bakımına başlanan hangarın aynı anda 20 özel jete bakım kapasitesi de bulunuyor.

22 Aralık 2017 Cuma 17:06
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AMAC Aerospace’in Türkiye yatırımları devam ediyor

VIP uçakların bakım ve modifikasyonları konusunda dünyanın bir numaralı şirketi olan AMAC Aeropace, Türkiye’de 2012 yılında kurduğu AMAC Aerospace Turkey ile ilk olarak İstanbul Atatürk Havalimanı Özel Hangarlar bölümünde yer alan hangarıyla hizmet vermeye başlamıştı. İsviçre üretimi Pilatus ve Dassault Falcon özel jetlerin onaylı bakım merkezi olarak hizmet veren Amac Aerospace Turkey, şimdi de Milas - Bodrum Havalimanı’ndaki ikinci hangarında hizmet vermeye başladı.

Yaz sezonunda altı ay boyunca yaklaşık 2 bin özel jet Milas – Bodrum Havalimanı’na iniş gerçekleştiriyor. Bu uçaklara hizmet verecek tek bakım tesisi olma özelliğine sahip olan hangarda aynı zaman kış aylarında da Boeing ve Airbus yolcu uçaklarının yıllık C bakımları gerçekleştirilecek.

İnşaatı tamamlanan ve hizmete başlayan hangarda ilk olarak Tailwind Havayolları’na ait TC-TLC  tescilli Boeing 737 tipi uçak hangara alınarak yıllık bakıma başlandı.

15 milyon USD’lik yatırımla tamamlanan 6.600 m2 büyüklüğündeki tesise Boeing 777 gibi büyük gövdeli uçaklar da girebiliyor. Bölgenin uçak bakımında merkez üssü olması hedeflenen hangar sayesinde özellikle kış aylarında da Milas - Bodrum Havalimanı’nda  hareketlilik sağlanması hedefleniyor.

Türkiye’nin uçak bakımında bölgede merkez üs olmasını hedefliyoruz
AMAC Aerospace’in yakın gelecekteki hedeflerinden bahseden AMAC Aerospace Turkey / Bodrum Genel Müdürü Tarek Muhiddin; ‘’AMAC Aerospace isminin Ticari Havayolu pazarı ile anılması yeni ve ayrıcalıklı bir konu. Bunun markamızın Türkiye’de zaten mevcut olan itibarını daha da yukarı çıkaracağına inanıyorum. Yeni hangarımız ve tecrübeli ekiplerimiz ile Türkiye ve Avrupa pazarındaki mevcut rekabet gücümüze yüksek kalitemizle daha fazla güç katacağımıza inanıyoruz’’ dedi.

Muhiddin sözlerine şöyle devam etti. “Bodrum’un özel jetler konusundaki potansiyeline inanıyoruz. Her yıl yaz aylarında iki binin üzerinde özel jet Bodrum’a geliyor. Bu rakam önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Amac Aerospace Turkey sayesinde artık özel jetlerin de büyük gövdeli uçakların da bakım için başka ülkelere gitmesine gerek kalmadı. Yeni hangarımızda en büyük gövdeli uçaklardan en küçük jetlere kadar tüm uçakların bakımını gerçekleştirebileceğiz. Aynı anda 20 özel jete hizmet verebilecek kapasiteye sahibiz. Türkiye’nin uçak bakımında bölgede merkez üs olmasını hedefliyoruz.”

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